Ronaldinho’dan Beşiktaş itirafı

Brezilyalı efsane futbolcu, Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

Ronaldinho’nun adı, geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş’la anılmıştı. Efsane futbolcu, Beşiktaş’a transferinin gerçekleşmeme nedenini anlattı.

“Türkiye’den hangi futbolcuları tanıyorsunuz?” sorusuna “Rüştü Reçber çok iyi arkadaşımdır. Arda Turan’ı da biliyorum” yanıtını veren ünlü yıldız, bir dönem gündeme gelen Türkiye’ye transferi hakkında da şöyle konuştu: “Beşiktaş’a gelecektim ama şartlar yerine gelmedi.” (Hürriyet)