Taraftar Mouiner, Saint-Etienne Lyon savaşını kazandı!

Saint-Etienne macerası dört gün süren Anthony Mounier, İtalya futboluna geri döndü. Yeşil-beyazlılar ise Lyon derbisinden 3 puanı koparmayı başardı

Kariyerine Lyon’da başlayan sonrasında Nice, Montpelier ve Bologna’da forma giyen Anthony Mounier, geçen hafta Saint-Etienne’e transfer olmuştu.

Fransız ekibinin taraftar gruplarından Yeşil Melekler, önceki yıllarda kulüpleriyle ilgili kötü yorumlar yapan Mounier’in alınmasına büyük tepki gösterdi. Antrenman tesislerine ve stadyuma “Renklerimiz asla senin renklerin olmayacak” yazılı pankartlar asan taraftarların tepkisi büyük olunca, Fransız futbolcunun Saint-Etienne macerası dört gün sürdü ve Atalanta’yla kiralık olarak anlaştı.

İtalya ekibinin dün Serie A’da oynadığı Cagliari maçında oyuna son dakikada giren Mouiner’le ilgili yorum yapan ve Mouiner gibi hem Lyon’da hem de Saint-Etienne’da forma giyen François Clerc, eski kulübünün kararına saygı duydu. “Taraftarın, geçmişte böyle yorumlar yapmış birini takımda görmeme isteğini anlıyorum. Anlayamadığım şey, kulübün onu neden transfer ettiğiydi. Anthony umarım mutlu olacağı bir kulüp bulmuştur ve Saint-Etienne sezonun kalanını daha huzurlu bir şekilde geçirir”

Fransa’nın en popüler kulüplerinden olan Saint-Etienne ile Lyon arasında yalnızca 60 kilometre bulunuyor. İki kulübün karşılaşması, ülkenin en büyük derbilerinden biri kabul ediliyor. Mouiner, geçen hafta bir taraftar görüşmesinde yorumlarının hata olduğunu “Yalnızca 22 yaşındaydım. Gençlikte herkes hata yapar” sözleriyle özetlese de taraftar grubuyla görüşüp durumu özetleme çabasını, boşuna uğraş olarak niteledi.

Öte yandan dün gece oynanan derbide Saint-Etienne, Lyon’u 2-0’lık skorla mağlup ederek aralarındaki puan farkını 1’e indirdi. Maçın son anlarında Rachid Ghezzal ile Fabien Lemoine arasında yaşanan gerginlik sonrasında Cezayirli futbolcu kırmızı kart görürken, Lemoine’in olayı abarttığını düşünen Corentin Tolisso da tecrübeli orta sahaya sert bir faul yaptı ve oyundan atıldı. Faul sonrasında soyunma odasının yolunu tutan Fabien Lemoine, “Ayağımın kırılmasını istemiyorum, futbol buna değmez” yorumunu yaptı ve o da kırmızı kart gördü. Lyon, 37 puanla dördüncü sırada yer alırken yeşil-beyazlılar, haftayı beşinci sırada kapattı.