Teknik Direktör Akademisi

UEFA Antrenör Eğitmeni Emrah Bayraktar, futbolda klişe haline gelmiş kavramların arkasındaki gerçekleri gün ışığına çıkarıyor…

Hareketlilik ve Alan Yaratma

Futbolda temel hücum prensiplerinin olmazsa olmazlarından biri hareketliliktir. Hücum yapan takım boş alana ihtiyaç duyar. Bu alanları yaratmanın yolu da oyuncuların hareketli olmasından ve hızlı paslaşmalarından geçer.

Herhangi bir oyuncunun toptan daha hızlı hareket etmesi mümkün olmadığı için bir takımın hızlı bir şekilde paslaşması rakip takımın savunma dengesini bozar ve onu açıklar vermeye zorlar.

Futbol terminolojimizde, hücum yapan takımların savunmayı açması diye bir tabir vardır. Bu ‘’açma’’ kelimesi ile anlatılmak istenen rakip takımın enine ve boyuna takım boyunu uzatmaya çalışmaktır. Rakip savunma oyuncularının bireysel ve hat olarak birbirlerinden uzaklaşmaları ise hücum yapan takımın daha rahat boş alanlar bulmasını sağlar.

Peki, hücum yapan takım, kendisine 1. ve 2. bölgede yoğun bir savunma yapan takıma karşı nasıl boş alanlar yaratabilir?

1. Savunma arkasında boş alan yaratarak

• 1. bölgede sabırla pas yaparak rakibinizi üstünüze çekmek ve savunmasını kalesinden uzaklaştırmak, rakip savunma arkasında istediğiniz alanı yaratmanıza yardımcı olacaktır. Bu noktada hücum için doğru zamanı kaçırmanız durumunda baskı yeme tehlikesini de unutmamanız gerekir.

2. İkinci bölgede alan yaratarak

• Ön alanda oynayan oyuncularınızın ileri doğru yapacakları topsuz koşular, rakibin savunma dengesini bozacak ve savunma-orta saha blokunun arasındaki mesafeleri açacaktır: Bu da boş alanda topla buluşacak oyuncuya geçiş oyunu için avantaj sağlayacaktır.

Örneğin; santrforun veya kanat oyuncularının birden savunma arkasına topsuz koşu yapmaları sonucu merkezde oluşacak boş alanda merkez orta saha oyuncularının topla buluşması.

Kanatlarda alan yaratmak

3. Bireysel alan yaratarak

• Bir oyuncunun baskı altında topla buluşabilmesi için mutlaka kendisine alan yaratmayı bilmesi gerekir. Temelde bunun için hareketli olması ve oyun bilgisinin yeterli olması gerekir.

Örneğin; Kanat oyuncularının öne doğru hareketlenerek, rakip bek oyuncusunu ileriye doğru sürüklemesi ve birden dönerek topla boş alanda buluşması.

4. Takım arkadaşın için alan yaratarak

• Bir oyuncunun takım arkadaşı için alan yaratabilmesi ve bu alanın kullanımı ise bir uyum gerektirir.

Örneğin; Top merkez orta saha oyuncusundayken, kanat oyuncunun içeri doğru topsuz koşu yaptığını düşünün, kanatta oluşacak boş alanın arkadaki bek oyuncusu tarafından kullanılabilmesi taktiksel bir yeterlilik ister.

5. Rakip savunmayı enine doğru açarak

• 1. ve 2. bölgede yoğun bir savunma yapan takımları açabilmek için, defansta enine yapılan paslaşmalara tanık olmuşsunuzdur. Ancak çoğu zaman bu paslaşmalar o kadar yavaştır ki, rakipte aynı hızla topa göre pozisyon alma becerisi gösterir. Top bir iki kere sağa – sola gittikten sonra da yavaş yavaş rakibin baskısı artar ve çoğu zaman topun ileri doğru amaçsız bir şekilde vurulması ile de hücum sonuçlanır. Rakip savunma oyuncularının aralarındaki mesafeyi enine doğru açabilmek için, yan pasların çabuk ve mümkünse her istasyonu kullanmadan direkt yön değiştirerek yapılması gerekir.

3. bölgede alan yaratmak

Topsuz koşular ve hareketlilik futbolda zor öğretilen kavramlardır. Genel eğilim oyuncuların baskı altında dahi olsa topu ayaklarına istemeleridir. Savunma oyuncuları kendi aralarında ağır ağır paslaşırken ilerde hareketsiz bir şekilde duran ve markaj altında kalan oyuncuları Süper Lig’de neredeyse her maçta gözlemleyebilirsiniz.

Takımların 2. ve 3. bölgede alan yaratmak adına artık ezbere yaptığı, duran toplar da dahil çalışılmış en az 5 – 6 adet set hücumu olmalıdır. Hücum organizasyonlarını tamamen oyuncuların yeteneklerine ve yaratıcılıklarına yüklemek zamanla takım bütünlüğünü bozacak ve bireyselliği ön plana çıkaracaktır. Yetenekli oyuncularınızın sahada olmaması veya düşük performans sergilediği maçlarda ise tamamen elinizi kolunuzu bağlayacaktır.

Yazı Emrah Bayraktar