104 yıllık Parma yeniden el değiştiriyor!

İtalya’nın köklü ekiplerinden Parma’nın sahibi Rezart Taçi, kulübü elinden çıkarmaya çalışıyor

Tarihinde iki UEFA Kupası, bir de UEFA Süper Kupası bulunan, İtalya’nın köklü ekibi Parma, 2014-15 sezonunda Serie A’yı son sırada tamamlamış ve mayıs ayında iflasını açıklamıştı. İflasın açıklanmasından sonra amatör seviye olan Serie D’ye düşürülmüştü. Parma o sezon tam 87 oyuncuyu kiralık yollamıştı ve grev tehditleriyle boğuşmuştu.

1970’te de Serie D’de olan Parma, 23 yıl sonra Kupa Galipleri Kupası’nı kazanacaktı. Parma geçen sezon amatör ligde çok zorlanmadı ve 35 maçın ardından namağlup olarak Lega Pro’ya (İtalya’nın en alt profesyonel ligi) yükselme hakkı kazandı. Elbette bu, her maça en az 10 bin seyirci çeken Ennio Tardini’de futbol oynama şansını kaçıran amatör oyuncular için büyük hayal kırıklığı anlamına geliyordu! “Kısa bir hesap yapalım” diyordu, Parma’nın rakiplerinden Altovicentino’da forma giyen Raphael Odogwu. “Parma başka bir şehirde maç yapıyorsa 2 bin seyirci geliyor. Ortalama bilet fiyatını 15 avrodan hesaplarsak, Parma’nın rakipleri yaklaşık 30 bin avro gelir elde ediyor. Amatör seviye için gayet iyi para! Serie C’ye Parma yerine biz çıksak daha iyi olurdu!”

Kulübün efsane isimlerinden olan dönemin teknik direktörü Luigi Apolloni, gözünü Serie C’den yukarı dikmiş durumdaydı: “Bu işin çok daha uzun süreceğini bilseler de gelecekte İtalya’nın en iyi takımlarından biri olmak istiyorlar. Hedefimiz devamlı gelişim gösterip, üst üste lig atlamak. Önümüzdeki sezon Serie B’ye yükselmeyi hedefleyebiliriz. Bizim için önemli olan şey bir an bile durmamak. Yükselmeye devam etmeliyiz çünkü bu kulüp bunu hak ediyor!” Ancak bu açıklamadan birkaç hafta sonrasında işler tekrardan değişti. Köklü kulübün başında 55 maça çıkan Apolloni, Kasım 2016’da görevinden ayrıldı ve yerine Roberto D’Aversa getirildi.

Bu sezon başına kadar kulübün başkanı olan Tommaso Ghirardi, köklü ekibi Arnavut yatırımcı Rezart Taçi’ye satmıştı. Taçi, kulübü alırken ona söylenen borç miktarının 70 milyon avro olduğunu ancak evrakları incelediğinde 265 milyon avro olduğunu açıkladı. Ayrıca iki hafta içinde ödeme bekleyen 100’ün üzerinde oyuncu ve diğer legal problemlerin dışında! Yani birkaç ay içerisinde bu dağ gibi olan borç miktarına 50 milyon avro gibi bir miktar daha eklenecek.

2008 yılından bu yana kadroda yer alan 39 yaşındaki Antonio Lucarelli, kulübü hâlâ terk etmiş değil

Taçi, yaptığı açıklamada kolayı seçtiğinin söylenmesi üzerine “Evet kolay yolu seçtim ve kulübü satacağım. Çünkü 260 milyon avroyu ve iki hafta içerisinde ödenmesi gereken 100 maaşı nereden temin ederim bilmiyorum!” ifadelerini kullandı. Belki de kulübü tek bir kişiye devretmekten farklı yolları denemek gerekiyor. FA Cup finali oynadıktan üç yıl sonra iflasın eşiğine gelen ve İngiltere’nin profesyonel düzeydeki en alt ligine düşürülen Portsmouth, taraftarın başını çektiği bir konsorsiyuma devredilerek yeniden yapılanma sürecine girmişti. Bu yapılanmadan sonra toparlanan Portsmouth, 2014 sonunda kâr bile açıklamıştı!