Altınordu-Atletico Madrid karşılaşması ücretsiz!

Altınordu U-19 takımı, yarın UEFA Gençlik Ligi’nde Atletico Madrid’i ağırlayacak. Tek maçlık eleminasyon sistemine dayanan play-off karşılaşması saat 18:00’da Bornova Stadı’nda oynanacak. Biletler, ücretsiz olarak stat gişelerinde dağıtılacak. Altınordu, Atletico Madrid’i de elemesi durumunda son 16 takım arasına kalacak

Son dönemde altyapıya verdiği önem ve yetiştirdiği genç futbolcularla dikkat çeken Altınordu, benimsediği vizyonun meyvelerini toplamaya başladı. UEFA Gençlik Ligi’ne bu sezon ilk kez katılan Altınordu, elemelerin arından Levski Sofya’yı saf dışı bırakmış, ikinci turda da Sparta Prag’ı eleyerek Atletico Madrid’le eşleşmişti.

Antrenör Gökhan Ertunç, ülkemizde bir takımın ilk kez Avrupa Gençlik Ligi’nde play-off turun oynayacağını belirterek, “Avrupa Gençlik Ligi’nde ilk iki turu başarılı bir şekilde geride bıraktık. Artık zorluk derecesi çok daha yüksek bir maç oynayacağız. Hedefimiz tek maç eleme sisteminin uygulanacağı bu seride önce Atletico Madrid’i ardından çıkacak diğer rakiplerimizi de finale kadar gitmek. Biz, gençlerimize güveniyor ve İzmirli futbolseverleri de bu büyük şölene davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir ekibi, daha önce U-14, U-15, U-16 ve U-17 takımlarından 76 futbolcunun, inek beslemesi ve tarlada çalışmasıyla gündeme gelmişti. 76 futbolcu, toprağın ekim ve biçme aşamalarında dahil olmak üzere üretimin her bölümünde yer alıyorlar. Tesisteki tarla sayısı ise şimdilik 1. Tarla dışında 1 kümes, koyun ve keçilerin yanında 2 de inek besleyen gençler, üretimi büyütmeyi amaçlıyor. Kulübün başkanı Seyit Mehmet Özkan bu durumla ilgili “Amacımız onları tarlada çalışmak değil. Üretimin nasıl bir şey olduğunu gösteriyoruz” diyerek üretmenin zorluklarının altını çizdi ve “O sebze ve meyveler nasıl zorluklarla soframıza kadar geliyor, öğreniyorlar.” yorumunu yapmıştı.