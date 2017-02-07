Bir Manchester United taraftarı olarak Lady Gaga

Tüm dünya şu sıralar Lady Gaga’nın Super Bowl’daki performansını konuşuyor. Amerikan futbolunun burada ne işi var demeyin, ünlü şarkıcının Manchester United taraftarı olduğundan şüpheleniyoruz!

Houston’da düzenlenen karşılaşmanın devre arasında yaptığı şovlarla gündeme oturan Lady Gaga, stadyum üzerinde uçarak birçok akrobatik sahne sergilemişti. Yüz binlerce kişiyi ekranlara kilitleyen Lady Gaga’nın koreografisini ise Manchester United maçlarından ilham alarak düzenlediği sonradan ortaya çıktı!

Joe.co.uk sitesinde yer alan haberde kullanılan birçok görsel, bu iddiaları destekliyor. Takdir tabii ki sizin, biz sadece elçiyiz!