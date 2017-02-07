Dean Bouzanis, ırkçı küfürü nedeniyle 5 hafta ceza aldı

Melbourne Victory, cumartesi günü Melbourne City’i ağırlamış ve derbiden 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Konuk ekibin kalecisi Besart Berisha’ya küfür ettiği gerekçesiyle beş maç ceza aldı

Melbourne derbisi sayılan karşılaşmada 85’inci dakika oynanırken ev sahibi ekip Manny Muscat’ın kendi kalesine attığı golle öne geçmişti. Melbourne City oyuncuları ise Berisha’nın pozisyonda ofsaytta olduğu gerekçesiyle golün iptal edilmesine yönelik itirazlarda bulundu. Hakem Chris Beath golü verince Avustralya futbolunun efsane isimlerinden Tim Cahill hakeme küfür ederek oyundan atıldı.

Besart Berisha’yla tartışmaya giren kaleci Dean Bouzanis ise Arnavut futbolcuya “lanet çingene” dedi. Görüntülere açık şekilde yansıyan bu küfür sonrasında Avustralya Futbol Federasyonu’nun etik komitesi, 26 yaşındaki kaleciye beş maçlık ceza verdi.

2017 yılında halen ırkçılık yapan Bouzanis’in beş maçlık cezaya rağmen ucuz attığını söyleyebiliriz. Çünkü küfür ettiği Berisha sabıka dosyası oldukça kabarık biri! Merak edenler için şöyle özetleyelim: Korkunç müdahaleler? Tamam. Takım arkadaşlarla kavga? Tamam. Taraftarları kızdırma? Tamam, hatta iki kere tamam! 2014-15 sezonunda Sydney FC’yle oynayıp 3-3 beraber kaldıkları bir derbiden sonra taraftarlara dönüp “tombala çektiği” için ceza almış ve Twitter’dan yağan küfürlerden korunmak için hesabını geçici olarak kapatmak zorunda kalmıştı. Golcü oyuncunun kariyerinin önceki yıllarında formasını çıkarıp bir rakip oyuncuyu “maç çıkışına” çağırdığı biliniyor. Berisha’nın kavga sicili rakip oyuncularla da sınırlı değil; Berisha ve James Meyer takımlarının ligin zirvesindeki Central Coast Mariners karşısında birbirilerine o kadar çok parmak sallayıp küfrettiler ki en sonunda birbirlerine girmişler ve çevredekiler onları ayırmıştı.

Sydney FC’nin beraberlikle sona eren bir başka maçında, Berisha neredeyse sanatkarlık seviyesinde kalleş bir hareketle kırmızı kart görmüştü. Halı sahada yapılsa kavga çıkartacak, uçan tekme ile çift dalma arası bir hareketle rakibini biçtikten sonra kırmızı karttan yırtmak için sakatlanmış taklidi yapmaya, sudan fırlamış bir balık misali olduğu yerde zıplamaya başlamıştı. Bu yöntem tabii ki işe yaramamıştı! Berisha, takım arkadaşı Meyer’le takışmasının ardından kükrüyordu: “Burası kreş değil, futbol sahası. Başarılı olmak için hırslı olmak zorundayız.” Sen nasıl diyorsan öyle abi…

Tim Cahill ise maçtan sonra Instagram hesabından yayınladığı mesajda küfür ettiği hakem Chris Beath’ten özür diledi.