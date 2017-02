Enes, Kosovalı arkadaşına destek oldu

Twente'nin Feyenoord'u ağırladığı lig maçında açılan "Kosovo is Serbia" (Kosova Sırbistan'dır) pankartı ortalığı karıştırdı

De Grolsch Veste tribünlerinden birinde yer alan pankart, Twente'de forma giyen Kosovalı futbolcu Bersant Celina'nın tepkisine neden oldu. Pankartın görselini Instagram hesabından yayınlanan Celina, "Güzel bir kulüp, etkileyici taraftarlar… Ancak bunu yapan bireylere saygı duymuyorum" ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki Kosovalı'ya Enes Ünal'dan da destek geldi.

Celina'yla sarıldıkları bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Enes, Twente'de forma giymenin ikisi adına da büyük mutluluk kaynağı olduğunun altını çizerken "Bu stadyumda maça her çıkışımda yaşadığım heyecanı, bu tip bireysel olaylar değiştiremez. Bugün arkadaşım zor bir durumda kaldı ve böyle durumların her zaman karşısındayım. Arkadaşımın her zaman arkasında oldum ve bundan sonra da olacağım. Ancak bir kez daha söylüyorum, bireyler ne söylerse söylesin, biz bu kulüpte oynamayı çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Celina da Enes gibi Manchester city'nin Twente'ye kiralık olarak yolladığı isimlerden. 2012 yılında İngiliz temsilcisine katılan Kosovalı futbolcu, bu sezon Eredivisie'de oynadığı 16 maçta 4 gol ve 2 asistle oynuyor. Kariyerine Strømsgodset'te başlayan Celina, U-21 düzeyine kadar milli takım tercihini Norveç'ten yana kullansa da 2014 yılında Kosova'nın FIFA tarafından onaylanmasının ardından tercihini değiştirmiş ve Faroe Adaları'yla 2016 yılında oynanan karşılaşmada forma giymişti.