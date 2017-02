Enes, Kosovalı arkadaşına destek oldu

Twente’nin Feyenoord’u ağırladığı lig maçında açılan “Kosovo is Serbia” (Kosova Sırbistan’dır) pankartı ortalığı karıştırdı

De Grolsch Veste tribünlerinden birinde yer alan pankart, Twente’de forma giyen Kosovalı futbolcu Bersant Celina’nın tepkisine neden oldu. Pankartın görselini Instagram hesabından yayınlanan Celina, “Güzel bir kulüp, etkileyici taraftarlar… Ancak bunu yapan bireylere saygı duymuyorum” ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki Kosovalı’ya Enes Ünal’dan da destek geldi.

Celina’yla sarıldıkları bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Enes, Twente’de forma giymenin ikisi adına da büyük mutluluk kaynağı olduğunun altını çizerken “Bu stadyumda maça her çıkışımda yaşadığım heyecanı, bu tip bireysel olaylar değiştiremez. Bugün arkadaşım zor bir durumda kaldı ve böyle durumların her zaman karşısındayım. Arkadaşımın her zaman arkasında oldum ve bundan sonra da olacağım. Ancak bir kez daha söylüyorum, bireyler ne söylerse söylesin, biz bu kulüpte oynamayı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Celina da Enes gibi Manchester City’nin Twente’ye kiralık olarak yolladığı isimlerden. 2012 yılında İngiliz temsilcisine katılan Kosovalı futbolcu, bu sezon Eredivisie’de oynadığı 16 maçta 4 gol ve 2 asistle oynuyor. Celina’nın ailesi, genç futbolcu henüz iki yaşındayken Prizren’den ayrılıp Norveç’e gitmişti, yani Kosova’daki savaş başladığında iki yaşındaydı. Kariyerine Strømsgodset’te başlayan Celina, U-21 düzeyine kadar milli takım tercihini Norveç’ten yana kullansa da 2014 yılında Kosova’nın FIFA tarafından onaylanmasının ardından tercihini değiştirmişti.

“Kosova için oynamak isteyip istemediğimi öğrenmek için aradıklarında hiç düşünmeden kabul ettim” diyor Celina, 2014’te Haiti’yle oynadıkları ilk dostluk maçına çağırılışını anlatırken. “Kosova’da doğdum ve ülkenin yaşadığı onca şeyi düşündüğümde benim için neyin doğru olduğunu anladım. Hayatım boyunca Kosova forması giymenin hayalini kurmuştum ama sonuçta bir milli takımımız yoktu. Tarihimizin ilk dostluk maçında kadroda olmak benim için çok özel bir deneyimdi. Maçta oynama fırsatı bulamasam da büyük bir gurur yaşadım. Bütün Kosova halkı bizi izliyordu, gerçekten inanılmaz bir olaydı. İlk maçıma Umman karşısında çıktım. Hayatım boyunca öyle bir duygu yaşadığımı hatırlamıyorum! 15-20 bin kişi tribünden bizi destekliyordu, muhteşem bir atmosfer vardı. Zaten ülke olarak futbolu çok seviyoruz. Kosovalıların çoğu bu zamana kadar Arnavutluk’u destekledi ama artık bizim de bir milli takımımız var.”

Şimdi iş, Kosova Milli Takımı forması giyecek oyuncuları bulmaya geldi. Celina bu formayı gururla terleteceğini söyledi ancak o tabii ki tek başına yeterli değil. “Bence birçok oyuncu Kosova forması giymek istiyor. Genç bir takımız ve imkanı olan herkesi aramızda görmek istiyoruz.” Celina belki birçok futbolseverin tanımadığı bir genç yetenek ancak Kosova Milli Takımı’nda görme ihtimalimiz olan 21 yaşındaki Adnan Januzaj’ı tanımayan yoktur!

“Her oyuncu kendi kararını kendi vermeli” diyor Celina. “Umarım Kosova Milli Takımı’nda oynamanın doğru karar olduğunu anlarlar. Belki şu an dünyanın en iyi takımlarından biri değiliz ama yatırım yapıldıkça seviye artıracağımıza inanıyorum. Çok iyi bir takımız. Mesela Arnavutluk’la oynadığımız maçta iyi oynadık ve kazanabilirdik ancak 2-2 bitti. Euro 2016’daki performanslarını herkes gördü. Biz neden öyle bir şey yapmayalım ki? En büyük hayalim, Dünya Kupası’nda Kosova Milli Takımı kaptanı olarak sahaya çıkmak. Bunun gerçekleşeceğine inanmasam hayalini de kurmazdım!”