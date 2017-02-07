Hakan Çalhanoğlu ceza sürecindeki alacaklarından vazgeçti

Geçen günlerde FIFA tarafından 4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, kulübüyle anlaşarak cezalı olduğu süreçteki alacaklarından vazgeçti

Karlsruhe’de forma giydiği 2011 yılında Trabzonspor’la sözleşme imzalayan ancak sonrasında Türkiye’ye gelmekten vazgeçen ve 2013 yılında Hamburg’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bordo-mavili ekibin 2012 yılında yaptığı başvuru sonrasında FIFA’dan 4 ay futboldan men ve 100 bin avro para cezası almıştı. FIFA’nın bu kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) onaylamıştı.

Leverkusen yöneticilerinden Michael Schade, kararın transfer dönemi bittikten sonra verilmesini “ikiyüzlülük” olarak nitelerken “Bizim dahil olmadığımız bir durum. Konuyla ilgili cevaplanması gereken çok soru var. Hakan’ın antrenman durumunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Ücret durumunu görüşeceğiz. Konunun muhataplarıyla görüşmeler yapılacak. Hukukçularımız da hazır bulunacak” açıklamasını yapmıştı.

22 yaşındaki milli oyuncu, Almanya temsilcisiyle yaptığı görüşmeler sonrasında cezalı olduğu 4 ay boyunca alacağı ücretlerden feragat etti. Karar, Leverkusen’in resmi internet sitesinde yayınlandı. Hakan “Kulübüme zarar vermemek için alacaklarımdan vazgeçiyorum” ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki futbolcu, çalışmalarına A takımla birlikte devam edecek.