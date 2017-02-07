Lucas Hernandez’in 7 aylık hapsi istendi

Geçen hafta kız arkadaşına şiddet uyguladığı için gözaltına alınan ve Amelia Lorente’nin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakılan Lucas Hernandez için 7 ay hapis talep edildi

Savcı, Lucas Hernandez’in kız arkadaşının şikayet talebini geri çekmesinin bir şey ifade etmediğini, kadına şiddet gibi ciddi olaylarda taraflar arasındaki anlaşmanın reddedildiğini bildirdi.

Savcı, ayrıca olay sonrasında alınan Hernandez ve kız arkadaşı arasında en az 500 metre uzak durma kararının aynı şekilde devam etmesi yönünde talepte bulundu. Genç oyuncu ayrıca iki yıl boyunca herhangi bir silah taşıyamayacak. Amelia Lorente ise 6 aylık hapis istemiyle karşı karşıya. Mahkemenin kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Atletico Madrid’in 19 yaşındaki futbolcusu, 3 Şubat’ta sabaha karşı gözaltına alınmış ve sabah çıkarıldığı mahkemede şartlı olarak serbest bırakılmıştı.