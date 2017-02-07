Pescara başkanının aracı kundaklandı

Pescara Başkanı Daniele Sebastiani’nin evinin önünde park eden aracı gece saatlerinde kundaklandı

Serie A’da zor günler geçiren Pescara, bu sezon ligde oynadığı 23 karşılaşmanın yalnızca birinden galibiyetle ayrılabildi. Toplamda 9 puanı bulunan kulüp tam beş maçtır puana hasret!

Il Centro’da yer alan habere göre dün gece kulüp başkanı Daniele Sebastiani’nin evinin önünde park halinde olan iki aracı kundaklandı. Komşuların yardım çağırmasıyla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 4:30 sularında söndürebildi.

Yaşanan olaylardan sonra polis merkezine ifade vermeye giden Sebastiani, çıkışta sarsılmış olduğunu belirtti ve “Yıl sonunda görevi bırakacağım” açıklamasını yaptı.