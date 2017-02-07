Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kayserispor, Fenerbahçe’yle; Sivasspor, Konyaspor’la; Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’la ve Başakşehir, Akhisar Belediyespor’la eşleşti.

Başakşehir-Akhisar Belediyespor eşleşmesinini galibi, Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Diğer yarı final mücadelesiyse Sivasspor-Konyaspor ile Kasımpaşa-Çaykur Rizespor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Çeyrek ve yarı final turlarında çift maçlı eleminasyon sistemi geçerli olacak. Çeyrek final ilk maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta; rövanşlar ise 4-5-6 Mart tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, rakibi Kayserispor’u Türkiye Kupası’nda oynadığı beş karşılaşmanın sadece birinde mağlup edebildi.