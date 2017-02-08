Orduspor amatörün eşiğinde!

Zamanında Hector Cuper’in teknik direktörlüğünü yaptığı Orduspor, şu anda 3. Lig’de 17’nci sırada bulunuyor

2012-13 sezonunda 1. Lig’i beşinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, play-off final maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u Ahmet Kuru’nun 88’inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 26 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmaya hak kazanmıştı.

Ertesi sezon yoluna Metin Diyadin’le devam eden Orduspor, 15’inci haftada teknik direktör değişimi yaşamış ve Fenerbahçe maçı öncesinde ünlü Arjantinli teknik adam Hector Cuper’i Türkiye’ye getirmişti. Arjantinli çalıştırıcıyla 3 sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefi belirleyen mor-beyazlılar, ilk sezonu 42 puanla 14’üncü sırada tamamlamıştı. Bir ara liderliğe bile oturan kulüp, ertesi sezon küme düşmekten kurtulamamıştı. Hector Cuper, 26’ncı haftada oynanan Gaziantepspor maçının ardından yönetime istifasını sunmuş ancak görevine üç maç daha devam etmişti.

2013-14 sezonunda PTT 1. Lig’i üçüncü sırada tamamlayan ancak üst lige çıkmayı başaramayan mavi-beyazlılar, ertesi sezon maddi çöküş yaşamıştı. Mart ayına kadar yedi teknik direktör değiştiren Karadeniz ekibi, 25 oyuncusunu kaybetmişti. Önce PTT 1. Lig’den düşen Orduspor, geçen sezon da 2. Lig Beyaz Grup’ta ligin bitimine 4 hafta kala 3. Lig’e düşmüştü.

Bu sezon 9 puanı silinen Karadeniz temsilcisi, 14 puan ve 21 yaş ortalamalı kadrosuyla kümede kalma savaşı veriyor.

Teknik direktör Yalçın Gürsoy, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizse de genç oyuncularla bu mücadelenin kolay olmadığını söyledi. “Genç oyuncular, bu tip stresi kaldıramıdığı için ek önlemler almaya başladık. Futbolcularımızın özellikle iç saha maçlarında daha çok gerildiğini tespit ettik. Tek beklentimiz, sezon başından bu yana olduğu gibi taraftarın bizi yalnız bırakmaması. Onların destekleriyle amatöre düşmeyeceğiz!”

Takımın genç futbolcularından Burak Demireğen içinde oldukları sezona “yeniden diriliş” adını veriyor. “Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Puan tablosundaki sıralama taraftarımızı endişelendirse de biz bunun tersini başarmak için çok çalışacağız.”

Son yıllarda Türkiye futbolunun birçok köklü kulübü maddi sıkıntılar neticesinde çöküşe sürüklenmiş ve eski günlerine dönmek için yoğun uğraşlar vermişti, bazıları halen vermekte. Marka değeri ağzımızdan düşmeyen bir laftı değil mi?