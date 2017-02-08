4’üncü oyuncu değişikliği dönemi başladı

Dün oynanan Astoria Walldorf-Arminia Bielefeld maçında ilk kez dört oyuncu değişikliği yapıldı

Almanya Futbol Federasyonu, bundan iki gün önce aldığı kararla Almanya Kupası’nda uzatmaya giden maçlarda takımların birer oyuncu değişi daha yapabilecek düzenlemeyi getirdiklerini açıklamıştı.

Federasyonun aldığı bu karar, dün akşam oynanan karşılaşmada ilk kez kullanıldı ve uygulamadan yararlanan ilk takım Astoria Walldorf oldu. 117’inci dakikada Benjamin Hofmann, Marcus Meyer’in yerine oyuna dahil oldu. Konuk ekip ise hakkını son dakikada kullanmaktan yanaydı.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti. Turu, altı penaltının beşini gole çeviren Arminia Bielefeld atladı.