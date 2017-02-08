Braga maçında sahaya tavuk atıldı

Braga’nın Estoril’i ağırladığı karşılaşmada ev sahibi taraftarlar, sahaya tavuk attı

İnsalık, futbol maçlarının gidişatını etkilemek için birçok yolu denemişti. Kaptanının ayağına sarılanlar, kendi futbolcusuna saldıranlar, rakip takım gole giderken engel olmak için sahaya dalanlar görmüştük ancak sahaya tavuk sokmak pek kullanılan bir yöntem değildi!

3 Aralık’ta oynanan Porto-Braga maçının henüz başında hakem Carlos Xistra’nın düdüğüyle birlikte sahada bir siyah tavuk görülmüştü. Biraz uğraşmanın ardından saha temizlenmiş ve maç oynanmıştı. Üst üste alınan üç beraberliğin ardından Porto galibiyet hasretine son vermiş ve Braga’yı mağlup etmişti.

Lig Kupası finalinde Moreirense’ye, ligdeyse Vitoria Guimaraes ve Rio Ave’ye kaybeden Braga’nın taraftarları da rakiplerini örnek alarak bu kez puan kaybına engel olmak işini şansa bırakmadı ve maça hazır geldi! Jorge Simao’nun öğrencileri geri düştükleri karşılaşmadan 1 puan koparmayı başardı ve mağlubiyet hasretini durdurdu. Ya da tavuk mu deseydik bilemedik.