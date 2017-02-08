Morecambe oyuncularından farklı bir grev

İngiltere 2. Lig’inde mücadele eden Morecambe futbolcuları, uzun süredir maaş alamadıkları için greve gitti

Aslında grev dendiğinde akıllara yürüyüş, pankartlar, sloganlar, grev sözcüsü gibi şeyler geliyor. Futbolcuların yaptığı eylem ise bunlardan daha farklı. Leyton Orient’le oynayacak olan kulüp, deplasman yolundaydı ancak beklenmedik bir mola verildi. “The Volunteer” (Gönüllü) isimli barın önünde duran futbolcular, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Bu görsel, kulübün resmi hesabından barın adının sonuna “S” yani çoğul eki ekleyerek paylaşıldı ve “Leyton Orient yolunda ufak bir mola” ifadeleri kullanıldı.

Menajer Jim Bentley “Ligin en küçük takımlarından biriyiz. Oyuncularımızın elleri, ağzımızdan çıkacak söze bakıyor ve faturalar yaklaşıyor. Bu tamamen hayal kırıklığı olan bir durum. İşlerin kötüye gittiği gün gibi ortada, onların yetiştirmesi gereken çocukları ve mortgage ödemeleri var.” açıklamasını yaptı.

Eylül ayında Brezilyalı yatırımcı Diego Lemos, kulübü satın almış ancak sonra İtalyan işadamı Joseph Cala’ya devredilmişti. Bentley, 1 Şubat’ta devir işlemlerinin henüz tamamlanamadığını belirtmişti. Cala 2011 yılında İtalyan kulübü Salernitana’yı satın almış ancak 11 gün sonra maaşların ödenmemesiyle birlikte elinden çıkarmıştı. Ayrıca 2012’de Portsmouth’u satın almayı denemiş ancak başarılı olamamıştı.

Başkanı ve yetkilileri halen net olarak belli olmayan kulüp, tam dört haftadır mağlubiyet almıyordu. Dün oynadıkları Leyton Orient maçını da 1-0 kazanarak seriyi devam ettirdiler.