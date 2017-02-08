Neo-Nazi Zozulya’ya bir tepki de Bayern Münih’ten

Bayern Münih, Almanya Kupası’nda Wolfsburg’u ağırlamış olabilir ancak taraftarın bundan daha yoğun bir gündemi vardı

Kariyerini Real Betis’te sürdüren Roman Zozulya, transferin son gününde kiralık olarak Rayo Vallecano’nun yolunu tutmuş ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı.

AS Gazetesi’nde yer alan haberde Zozulya’nın aşırı sağ olarak konumlandırılabilecek siyasi görüşü benimsediği devlet sırrı değildi ifadelerine yer verildi. Rayo Vallecano’ya imza atmaya giden Zozulya, havalimanında giydiği tişörtte taşıdığı Ukrayna rozetinin bir gazeteci tarafından Nazi rozeti olarak adlandırıldığını iddia etmişti.

Rayo Vallecano taraftar gruplarından ADRV, bu transferi saçmalık olarak tanımlamış; “Tarihimize ve değerlerimize hakaret” olarak ifade etmişti. Bir başka taraftar grubu The Bukaneros da “Onu seven insanları istemiyoruz. Neo-Nazi görüşlerini benimseyen tişörtler giyiyor. Bu bize uygun bir durum değil” sözleriyle çağrıda bulunmuştu. Kulüp, yoğun tepkiler üzerine Zozulya’nın sözleşmesini feshetmişti. Ukraynalı oyuncu, Real Betis’e geri dönmek zorunda kalmıştı.

Bayern Münih’in sol görüşlü olarak bilinen Schickeria adlı grubu, Wolfsburg maçında da bu olaylara yönelik iki pankart açtı. İlki İngilizce olarak “Nazileri futboldan atalım” yazan mesajdı. Alttaki pankartta da İspanyolca olarak “Zozulya şimdi git” yazıyordu.