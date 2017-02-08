Rafael Nadal’ın gözü Real Madrid başkanlığında!

Kariyerinde 14 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal, Real Madrid başkanı olmak gibi bir hayali olduğunu açıkladı

30 yaşındaki İspanyol tenisçi, El Mundo’yla yaptığı röportajda futbol üzerine de konuştu. Yöneltilen “Real Madrid taraftarı olduğunu biliyoruz. Bir gün başkanlık yapmak ister misin?” sorusuna cevap veren Nadal, “Tabii ki başkan olmak isterim. Ancak bunun gerçekleşme ihtimali oldukça düşük” cevabı verdi.

Son olarak Avustralya Açık’ta final oynayan ve Roger Federer’e kaybeden Nadal, Florentino Perez’in harika bir başkan olduğunu ifade etti ve “Bence harika bir başkanımız var ve Real Madrid’in şu sıralarda bana ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum! Ancak ilerleyen zamanda neler olacağını kimse tahmin edemez” cümleleriyle sözlerini tamamladı.

Nadal’ın amcası Miguel Angel Nadal, eski bir Barcelona oyuncusu. 1991-1999 yılları arasında Katalan ekibinin formasını giyen Miguel Angel Nadal, beş lig, iki Kral Kupası, dört İspanya Süper Kupası, iki UEFA Süper Kupası ve bir Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kazanmıştı.