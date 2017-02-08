Vincent Kompany, ölmek üzere olan taraftarı ziyaret etti

Manchester City’nin kaptanı Vincent Kompany, tedavi edilemeyecek düzeyde gırtlak kanseri olan 74 yaşındaki David Burns’ü ziyaret etti

Üç yıl önce kanser teşhisi konan David Burns’e geçen ay tümörün boğazına yayıldığı söylendi. Doktorlarla olan bu görüşmeden sonra 74 yaşındaki taraftarın dört kızı Lyndsey, Laura, Lisa ve Lydia ve oğlu David, Manchester City’le irtibata geçti. Kulübün ilk cevabı, Kompany’nin imzalı formasının yollanmasıydı.

Manchester City’nin bu jesti sonrasında Burn ailesi gözyaşlarına hakim olamamış. Ancak yaşadıkları şey, bununla da sınırlı kalmadı. Birçok Manchester City taraftarınca kulüp tarihinin en büyük efsanelerinden sayılan Belçikalı oyuncu, dün aileyi bizzat ziyarete giderek bir hayalin gerçekleşmesine ortak oldu!

Manchester Evening News’te yer alan habere göre Kompany, bir saatten fazla süre boyunca Burn ailesinin evinde oturdu ve 74 yaşındaki taraftarın, kulübü nasıl sevdiğini, taraftarlık hikayelerini dinledi. Hayali gerçek olan David Burn, “İçimden bir ses bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyordu” diyerek umutsuzluğunu gizleyemese de ekledi “Bu denli duygu yoğunluğu yaşadığım bir gün hatırlamıyorum. Unutamayacağımız bir gün yaşadık!”

Klişe haline geldiğinin farkındayız ama bu olaya “Futbol asla sadece futbol değildir” sözünden başka bir şey söylenebilir mi?