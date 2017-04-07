Eski Almanya kaptanı FourFourTwo’ya Fransız futbolcunun oyunundan etkilendiğini ancak dünyanın en iyi orta sahası olması için daha öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

Michael Ballack, N’Golo Kante’yi dünyanın en iyi orta saha oyuncusu seçmek için çok erken olduğunu savunuyor. Kante geçen sezon Leicester City ile Premier Lig kupası kaldırdı. Büyük bir şanssızlık yaşamazsa bu kupa onun için bir başlangıç sayılabilir. Ballack da 26 yaşındaki futbolcunun dünyanın en iyi kulüplerinde rahatça oynayabileceğini düşünüyor.

Ballack sözlerini “Oyunu mükemmel analiz edebiliyor ancak geliştirmesi gereken konular var. Şimdiden onu dünyanın en iyi orta saha oyuncusu ilan etmek, pozisyonunun tüm gereklerini kusursuz yerine getiren diğer futbolculara haksızlık olur” diyerek sürdürdü.

Ballack’ın aksine, geçtiğimiz günlerde Frank Lampard, Kante’yi dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak göstermişti.