İskoçya’da bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, teknik direktör Brendan Rodgers’la olan sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını açıkladı

Celtic, geçen hafta Hearts deplasmanından 5-0’lık galibiyetle ayrılmış ve 30 hafta sonunda topladığı 86 puanla üst üste altıncı kez şampiyonluğunu ilan etmişti. Kuzey İrlandalı çalıştırıcıyla bu sezon ligde çıktığı 30 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, Rogers’ı diğer kulüplere kaptırmadı!

Son olarak Liverpool’u çalıştıran 43 yaşındaki teknik direktör, 2016 Mayıs’ta bir senelik sözleşme imzalamıştı. Bugün düzenlenen imza töreniyle yeni sözleşme resmen yürürlüğe girdi. Kulüpten Peter Lawwell yaptığı açıklamada Rodgers’ı ‘Avrupa’nın en iyi teknik direktörlerinden biri’ olarak tanımlıyor ve ekliyor: “Brendan, Celtic’te geçirdiği sürede zaten farkını ortaya koydu.”

Celtic, Rodgers yönetiminde ligin yanında Lig Kupası’nı da kazanmıştı.