Barcelona, kariyerini Milan’da kiralık olarak sürdüren eski futbolcusu Gerard Deulofeu’yu bu yaz kadrosuna katmak istiyor

La Masia mezunu olan Gerard Deulofeu, şu sıralarda kariyerini Serie A’da geçirse de önümüzdeki sezon tekrar Katalunya’ya dönecek gibi duruyor. Barcelona, 2015 yılında İspanyol oyuncuyu 6 milyon avro ücretle gönderirken satış sözleşmesine koyduğu 12 milyon avroluk geri alma maddesini düşünmeye başladı.

Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Deulofeu, Ronald Koeman’ın gelecek sezonki planlarında yer almıyor. Onu Barcelona kadrosunda düşünmeyen Luis Enrique’nin sezon sonunda ayrılacak olması da İspanyol oyuncunun elini güçlendiriyor.