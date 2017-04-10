Geçtiğimiz sezonlardan da bildiğimiz üzere 1. Lig’de küme düşecek, Süper Lig’e çıkacak, play-off’a kalacak takımları kestirebilmek neredeyse son haftaya kadar mümkün olmuyor.

Sponsor bulmakta zorlanan ligde mücadele son dakikaya kadar sürüyor. Sezon başında güçlü ekipler kurup şampiyonluğa oynayacağını ilan eden ekiplerden bazıları tel tel dökülürken, üst sıralardaki çekişme bu hafta oynanan maçlarla zirveye çıktı. Puan cetvelinin 1. sırasında Malatyaspor, Ümraniyespor’a mağlup oldu; ilk 6’dan düşmeyen Eskişehirspor, 3’ü Mickael Franck Pote’nin ayağından olmak üzere.Adana Demirspor’dan 4 gol yedi!

Küme düşmeme mücadelesinde de durum bundan farklı değil, son 6’da bulunan takımların arasında sadece 6 puan bulunuyor. Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep Belediye, Şanlıurfaspor, Manisaspor ve Elazığspor ciddi bir çekişme halinde.

Bu akşam 18:30’da oynanacak Elazığspor-Sivasspor maçı ligin üst sıralarındaki dengeyi tamamen değiştirebilecek etkiye sahip. Zira önümüzdeki hafta sıra Malatyaspor-Eskişehirspor ve Sivasspor- Ümraniyespor maçlarına geliyor!