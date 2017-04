Arjantinli golcü Dybala’yı bu sıralar en çok kızdıran şey Messi ile kıyaslanmak. Futbolcu verdiği röportajla herkesten bir kez daha ricada bulundu.

Birçok futbolcu için Messi ile isminin yan yana yazılması dahi gurur kaynağı olurken 23 yaşındaki Dybala bundan hiç hoşlanmıyor. İstediği Messi’den daha iyi olduğunu iddia etmek değil, sadece kendi ismiyle anılmak.

“Every child is my child!” tişörtü giyip, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak Suriye’deki çocuklar için mesaj gönderen Dybala, bu yazının altına “Suriye’deki savaşı durdurun!” notunu da eklemişti. Birçok insanın görmezden geldiği bir konuda mesaj verme duyarlılığını gösteren futbolcu kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamalarda da en az bu kadar net: “Messi’ye büyük bir saygım var. İkimiz de Arjantili olduğumuz için insanların bizi karşılaştırma heveslerini anlayabiliyorum ancak onlardan aynı şekilde beni de anlamalarını istiyorum. Hayalim ‘Geleceğin Messi’si olmak değil!. Ayrıca onunla aramızda sıkı bir iletişim yok çünkü daha çok sessiz kalmayı seven biri. Buna da saygı duyuyorum.”

“Her Arjantinli gibi benim için de Messi, Diego Maradona kadar özel. Şampiyonlar Ligi’ni defalarca kazandı ve hayatım boyunca en çok istediğim şey o kupayı kaldırmak. Bu yüzden Barcelona karşısında elimden geleni yapacağım.”

Arjantinli, Juventus’taki süreçte sadece saha içinde değil saha dışında da değiştiğini itiraf etti. “Transfer olduğumda santrfor olarak oynuyordum. Massimiliano Allegri beni değiştirdi. Bu değişim sadece sahada olmadı, insan olarak da değiştim. Değiştim çünkü antrenmanlar ve maçlar arasında da bir hayatınız olmalı.”