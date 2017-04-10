Everton orta sahası Ross Barkley, dün Liverpool’daki bir gece kulübünde saldırıya uğradı

Dün, Ross Barkley için güzel bir gündü. Claudio Ranieri’nin ayrılmasının ardından göreve gelen Craig Shakespeare’le çıktıkları tüm maçları kazanan Leicester City’i 4-2 mağlup eden Everton’da oynadığı futbolla göz doldurmuştu. Ancak bu güzel akşam muhtemelen geç saatlerde sonlandı.

Barkley getting bingoed pic.twitter.com/t8LGSiLMYU — Heavy Kid 🔞 (@ThatHeavyKid) April 10, 2017

Twitter’daki bir kullanıcının paylaştığı videoda, Ross Barkley’nin yumruk yediği görülüyor. 23 yaşındaki oyuncunun avukatı da olayı doğruladı. “Ross, bu olaydaki mağdur” diyordu futbolcunun avukatı. “Olayda Ross’un kışkırtması yok. Ona yaklaşan bir yabancının saldırısına uğradı” Güvenlik geçleri de olayı doğrularken herhangi bir şikayetin yapılmadığını ancak olayın araştırılması için gerekli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

Everton Menajeri Ronald Koeman, oyuncularına yeni kontrat önerdiklerini ancak Barkley’nin bu yaz takımdan ayrılabileceğini ifade etmişti. “İki seçenek var” diyordu Hollandalı çalıştırıcı. “Birincisi imzalaması. İmzalamazsa oyuncu satmak zorunda kalırız. Bu kadar basit.” Barkley’nin haftada 60 bin pound kazandığı ve yeni anlaşmaya yanaşmadığı söyleniyor.