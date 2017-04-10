Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke, Gabonlu golcüleri Pierre-Emerick Aubameyang’ın Bayern Münih’e transferine engel olacaklarını söyledi

Borussia Dortmund, Bayern Münih’ten en çok çeken kulüplerin başında geliyor. Bavyera devinin ligde yıldızlaşan oyuncuları rakiplerinden kapması, birçok kulüp olduğu kadar sarı-siyahlıların da canını sıkıyor. Son olarak Mats Hummels, Bayern’in yolunu tutmuştu ve Aubameyang’ın da Bayern’e transferi gündeme gelmişti. Watzke, buna engel olacaklarını söyledi.

“Aubameyang’ın Bayern Münih’e gitmesine izin veremeyiz” diyordu Watzke Sport1’e. “Aubameyang hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Watzke, “Real Madrid veya Barcelona’dan teklif gelirse, belki bunu düşünebilir. Diğerleri bir alternatif değil.”