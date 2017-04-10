Jose Mourinho, bu yaz transfer döneminde 145,3 milyon pound harcamış olsa da dahi Manchester United’ın kadrosunu hâlâ yetersiz buluyor!

Manchester United, Premier Lig’in zayıf takımlarından Sunderland’i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Zlatan Ibrahimovic, geri döndüğü maçta yine ağları havalandırdı. Jose Mourinho, maç sonunda birçok noktaya dikkat çekiyordu. “Premier Lig için şansımız matematiksel olarak sonlanana kadar mücadele etmeliyiz” diyordu Portekizli menajer. “Yine de kupa kazanmamız gerekiyor. Premier Lig’i kazanamayız. Ancak Avrupa Ligi’ni kazanabiliriz”

Premier Lig için yetersiz bir kadrosu olduğunu düşünüyordu Mourinho. “Kadromuz şu anda da kötü değil.” diyordu basın toplantısında. “Ancak bana istediğim takımı soruyorsanız, onun uzağındayız. Çok uzağında. Sadece bir transfer döneminde oyuncu aldık, ikincisinde transfer yapmayı tercih etmedik.”

Devre arasında oyuncu almamaları biraz da yönetim politikasıydı. Başkan Ed Woodward, “Çok fazla oyuncumuz var” diyordu şubat ayında. “Artık daha az oyuncu alıp daha az satan bir kulüp olmalıyız.” Mourinho yine de taraftarlara müjdeyi verdi: “Yazı bekliyoruz. Elbette ki kadromuzu güçlendireceğiz. Bu yaz “ilginç” hamleler göreceksiniz, söz veriyorum”

Manchester United, bu yaz Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan ve Paul Pogba’yı kadrosuna katmıştı. Bu oyunculara 145,3 milyon pound ödeyen Kırmızı Şeytanlar, önümüzdeki sezon için Antoine Griezmann, Tiemoue Bakayoko, Victor Lindelöf’le ilgileniyor.

Mourinho’nun önemli açıklamalarından biriyse Renato Sanches’le ilgili yaptığıydı. Bayern Münih’in henüz sezon bitmeden kadrosuna kattığı Portekizli için “Manchester’a geç geldim” diyordu Mourinho. “Eğer erken imzalamış olsaydım onun transferi için savaşırdım. Avrupa Şampiyonası’nı kazanan kadronun parçasıydı ancak Bayern’de forma şansı bulamıyor. Hoffenheim maçında oynadı ve kaybettiler. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacak mı? Sanmıyorum.”