Liverpool’un 24 yaşındaki yıldızı Philippe Coutinho, Stoke City’e attığı golle Premier Lig tarihinin en golcü Brezilyalısı oldu

Liverpool, üç haftadır kaybeden Stoke City’i Brezilyalılarıyla devirmeyi başardı. Önce Coutinho sonra da Roberto Firmino sahne aldı. Simon Mignolet’in 73’üncü dakikada yaptığı kurtarış da, iki gol kadar önemliydi. Ancak Coutinho’nun golü, diğerlerinden farklıydı! Başarılı Brezilyalı, “Umarım rekoru bir an evvel kırarım” diyordu. “Liverpool harika bir kulüp. Buraya ilk geldiğimden beri herkesle çok iyi anlaşıyorum. Çalışanlardan taraftarlara herkes harika”

Stoke City’i de boş geçmeyen Coutinho, Premier Lig’deki gol sayısını toplamda 30’a yükseltti ve Middlesbrough kariyerinde 29 gol atan Juninho Paulista’yı geride bırakmayı başardı. “Çok mutluyum.” diyordu Coutinho maç sonunda yaptığı açıklamada. “Gol atmaya, takım arkadaşlarıma yardım etmeye ve menajerimden bir şeyler öğrenmeye devam etmek istiyorum”

Coutinho, Kasım 2016’da sakatlanmış ve 1.5 ay forma giyememişti. 15 Ocak’ta sahalara Manchester United maçıyla dönen 24 yaşındaki yıldız, Everton derbisinde eski formunu yavaş yavaş yakaladığını gösterdi. Sakatlıktan önceki 13 lig maçında 5 gol atan Coutinho, 5 de asist yapmıştı.

Premier Lig’in Brezilyalı yıldızları arasında Robinho, Afonso Alves, Anderson, Jo gibi yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilmiş oyuncular da vardı. Hatta birçoklarına göre bir dönemin en özel golcüsü olan Mario Jardel de Premier Lig tecrübesi yaşamış, 12 maç formasını giydiği Bolton Wanderers’ta sadece 4 gol atabilmişti.

Liverpool’un sihirbazı, savunmaların kilidi açmadaki başarısının sırrını FourFourTwo’ya anlatmıştı. “Top bana geldiğinde hızlı davranmaya çalışıyorum. Dripling yapmak, pas vermek, çalım denemek…” diyordu Coutinho. “Ne yapacağıma karar verip, hemen harekete geçmeye odaklanıyorum. Topu rakipten saklamak için vücudumu kullanıyorum ve hamle yapacağını hissettiğimde, ona fırsat tanımadan çalımı atıyorum. Futbol oynamaya başladığımdan itibaren dripling yapmaktan ciddi keyif aldım. Takım arkadaşlarıma uygun pozisyon yaratabilmek için bu özelliğimi kullanmayı seviyorum.”

ÖZEL DETAYLAR

Coutinho’nun bitirici pasları

Kafanı kaldır

Topu almadan önce kafanı kaldır ve çevreni kontrol et. Bu sayede bir sonraki hamleni daha sağlıklı bir şekilde belirlersin.

Pas açısı kovala

Öncelikli görevin, takım arkadaşlarına pozisyon yaratmak. Bunun için de rakip savunma arkasına topsuz koşu yapacak oyuncuları takip edip, en doğru pası vermeye çalışmalısın.

Cesur ol

Final pasını atmak için cesur olmalısın. Topu kaybetme riskin her zaman var ama gol atmak için bu riski almalısın. Fark yaratmaktan sakın korkma!