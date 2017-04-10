Borussia Dortmund kaptanlarından Marcel Schmelzer, Pierre-Emerick Aubameyang’ın yapacağı herhangi bir çılgınca eylem nedeniyle affetmekten mutluluk duyacağını açıkladı

Pierre-Emerick Aubameyang’ın, son zamanlarda yaptıkları oldukça ses getiriyor. Leverkusen maçına ilginç bir saç stiliyle yani sponsorunun logosunu yaptırarak çıkan Gabonlu golcü, Schalke derbisinde attığı golden sonra da maske takmış ve yine sponsoru olan firmanın reklamını yapmıştı. Kulüp, kendi sponsorları olmayan bu firmanın reklamının yapılmasını hoş karşılamamış ve Aubameyang’a ceza vereceklerini açıklamıştı. Marcel Schmelzer ise farklı fikirde görünüyor.

Me arrogant? Come on guys this is the way i live!! this is my world im like a kid who enjoy to play football keep going Team #AUBAMAN⚡️🔥⚽️ pic.twitter.com/jCTpG6ZZwi — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) April 1, 2017

Schmelzer, bu gol sevincini “Aptallık” olarak nitelendirse de Aubameyang’a bağlı olduğunu eklemeyi de ihmal etmiyor. “Tabii ki sınırların olması gerekiyor ancak Aubameyang’ın çılgınlık ve profesyonelliğin karşımı olduğunu düşünüyor, bunu da çok seviyorum” diyor Schmelzer Kicker’e. “Auba, her zaman profesyonelce davranıyor. Ona karşı yufka yürekli olmamızın sebebi de bu”

Başarılı sol bek bu sezon Bundesliga’da 26 maçta 25 gol atan santrforun saha içindeki performansını övmeyi de ihmal etmiyor. “Ona ihtiyacımız var, tıpkı diğer takımların santrforlarına bağlı olması gibi” diyor Schmelzer. “Pozisyonuna göre dünyanın en iyilerinden biri. Ancak şu unutulmasın, bizim ona ihtiyacımız olduğu kadar onun da bize var”

Aubameyang, 100 bin avor ceza aldı haberlerine “100 bin değil, 100 milyon euro. 0’ları eklemeyi unutmuşsunuz.” cevabı vermişti. Kulübün CEO’su Hans-Joachim Watzke, yaptığı açıklamada “Bu konuyu salı günkü Hamburg maçı sonrasında konuşacağız” diyordu. “Bizim sponsorumuzdan farklı bir firmanın ekonomik çıkarlar doğrultusunda kullanılmaya zorlanmamız kabul edilemez”