Borussia Dortmund kaptanlarından Marcel Schmelzer, Pierre-Emerick Aubameyang’ın yapacağı herhangi bir çılgınca eylem nedeniyle affetmekten mutluluk duyacağını açıkladı

Pierre-Emerick Aubameyang’ın, son zamanlarda yaptıkları oldukça ses getiriyor. Leverkusen maçına ilginç bir saç stiliyle yani sponsorunun logosunu yaptırarak çıkan Gabonlu golcü, Schalke derbisinde attığı golden sonra da maske takmış ve yine sponsoru olan firmanın reklamını yapmıştı. Kulüp, kendi sponsorları olmayan bu firmanın reklamının yapılmasını hoş karşılamamış ve Aubameyang’a ceza vereceklerini açıklamıştı. Marcel Schmelzer ise farklı fikirde görünüyor.

Me arrogant? Come on guys this is the way i live!! this is my world im like a kid who enjoy to play football keep going Team #AUBAMAN⚡️🔥⚽️ pic.twitter.com/jCTpG6ZZwi

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) April 1, 2017