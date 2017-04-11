2018 Dünya Kupası’na katılım mücadelesi veren Arjantin’de Lionel Messi’nin cezasının ardından bir şok daha yaşanıyor. Edgardo Bauza’nın görevine son verildi

Arjantin futbolu bu sıra sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Federasyon ile yayıncı kuruluş arasında yaşanan ödeme krizi nedeniyle oyuncular greve gitmiş ve 5 Şubat’ta başlaması gereken lig, 3 Mart’a kadar ertelenmişti.

Bunun sonrasında 2018 Dünya Kupası Eleme maçlarında kötü sonuçlar alındı. Futbolda ekol sayılan ülkelerden biri olan Arjantin, 1974’ten bu yana ilk kez Dünya Kupası’na katılamama tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bunu Şili maçında yardımcı hakeme küfür eden Lionel Messi’nin 4 maç ceza alması izledi ve son olarak Edgardo Bauza’nın görevine son verildi!

Arjantin Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Claudio Tapia, “Bauza’ya artık milli takımı çalıştırmadığını söyledik” diyordu dün yaptığı açıklamada. El Pais’in iddiasına göre bu görev için en yakın adaylar Diego Simeone ve Jorge Sampaoli.

Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası elemelerinde Güney Amerika grubunda beşinci sırada bulunan Arjantin’in lider Brezilya’yla arasındaki puan farkı 11! Mavi-beyazlılar, son olarak Bolivya’ya 2-0 kaybetmişlerdi. Arjantin, 1970’ten bu yana ilk kez Dünya Kupası’na katılamama ihtimaliyle karşı karşıya. “İçeride oynayacağımız üç maçı da kazanırsak Dünya Kupası’nda oluruz” diyordu Bazua ve takımın Lionel Messi’den ibaret olmadığını söylüyordu. Arjantin’in ezeli rakibi Brezilya’nın 2018 Dünya Kupası biletini alan ilk ülke olduğunu düşünürsek Bauza’nın bu durumu çok şaşırtıcı değil.

Arjantin’in kalan maçları Uruguay, Venezuela, Peru ve Ekvador.