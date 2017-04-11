Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Monaco’yu ağırlayacak Borussia Dortmund’un takım otobüsü yakınında patlama gerçekleşti. Oyunculardan Marc Bartra’nın yaralandığı iddia edildi

Türkiye saatiyle 21:45’te başlayacak maç için stada doğru hareket etmekte olan Borussia Dortmund takım otobüsünün yakınında bir patlama gerçekleşti.

Borussia Dortmund resmi Twitter hesabı, bir kişinin yaralandığını doğrularken Bild, yaralananın sarı-siyahlı kulüp oyuncularından Marc Bartra olduğunu iddia etti.

Gazeteci Fatih Demireli, Tivibu Spor’a yaptığı açıklamalarda stadyuma yaklaşık 10 kilometre uzağında bir mesafedeyken otobüsün dışında gerçekleşen patlama sonrasında camların kırıldığını ifade etti.

Maç, yarın TSİ 19:45’e ertelendi!