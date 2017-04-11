Claudio Ranieri: “Bana ihanet eden futbolcularım değildi!”

Eski Leichester City patronu Claudio Ranieri kulüpten gönderilmesinde futbolcularının özel bir tutumunun olduğunu düşünmüyor. Ona göre ihanet eden başkaları var.

İtalyan teknik direktör Leichester City ile şampiyonluk yaşadıktan sonraki sezon aldığı birkaç mağlubiyetin bahane edilerek kulüpten kovulmasını “Yaşadığım kızgınlık değil, üzgün de değilim. Sadece şoke oldum!” diyerek özetlemişti. Kulüpten gönderilmesi konusunda futbolcular suçlanmış, hatta bazıları İtalyan mafyasından tehditler dahi almaya başlamıştı. Ranieri aylar sonra futbolcularının bu işte bir payının olmadığını açıkladı.

65 yaşındaki hocanın kovulmasından kulüp yöneticilerinden birini sorumlu tutuyor. Kendisine ihanetten ettiğini düşündüğü kişininse ismini vermek istemiyor. “Futbolcularınızın her zaman mükemmel performans göstermesini bekleyemezsiniz. Uzun tatiller, üst üste alınan mağlubiyetler, sakatlıklar gibi birçok etken morallerini bozabilir ve birbirlerini olumsuz yönde etkileyebilirler. Örgütlenerek beni göndermek istediklerine kimse beni inandıramaz ama böyle düşünülmesini sağlayan bir kişinin olduğundan şüphem yok!”