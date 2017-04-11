Avrupa futbolu, Jong Tae-se ve Pak Kwang-ryon’dan bu yana Kuzey Koreli futbolcu görmemişti. 18 yaşındaki Han Kwang-song, Cagliari formasıyla Serie A tarihine geçmeyi başardı!

2010 Dünya Kupası’na katılan Kuzey Kore’deki rejim ve uygulanan basın sansürüyle ilgili yapılan espiriler, bir süredir hayatımızda yer alıyor. Ancak Kuzey Kore, futbola yatırım yapmaya devam ediyor. Ülkenim lideri Kim-Jong-un, kasım ayında altyapıya yatırım talimatı verdi ve birçok futbol okulunun açılışlarına katıldı. Yeşil sahalarda alacakları galibiyetlerle gündeme gelmek istediklerini kanıtlar nitelikte olan bu uygulamalar, Jong-un’un “Lionel Messi’den yetenekli gençler yetiştirmek istiyoruz” açıklamasıyla yine alay konusu olsa da Kuzey Kore futbolu yükselmeye devam ediyor. Avrupa futbolu, Jong Tae-se ve Pak Kwang-ryong’un ardından bir Kuzey Koreli daha kazanıyor.

Han Kwang-song, geçen hafta Palermo maçında Cagliari formasını giyerek Serie A’da oynayan ilk Kuzey Koreli olmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, 3-2 yenildikleri Torino maçının 95’inci dakikasında ağları sarsarak Serie A’da gol atan ilk Kuzey Koreli unvanını da aldı. “Takıma, antrenörlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyordu Kwang-song Torino maçı sonrasında. “Cagliari’de kendimi evimde gibi hissediyorum. İlk lig golümü attığım için de çok mutluyum.” Ülkesinin lideri, futboldaki yetenek çıtasını Lionel Messi’ye göre düzenlese de genç futbolcu, idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu eklemeden edemiyordu.

İTALYA’NIN KUZEY KORE’YLE TANIŞMASI 1966’YA DAYANIYOR!

Genç futbolcu, Asya U-16 Şampiyonası’nda ve U-17 Dünya Kupası’nda da ülkesini temsil etmişti. İtalya kulübüyle bir süredir deneme antrenmanlarına çıkan Kwang-song, Serie A tarihine geçse de İtalya tarihinde anılan ilk Kuzey Koreli değil. 1966 Dünya Kupası’nda İtalya’nın elenmesine sebep olan gol, vatandaşı Pak Doo-ik’ten gelmişti. Gök Maviler, bu mağlubiyetle grubu üçüncü sırada tamamlamışlar ve bir üst tura yükselememişlerdi. 1966’daki bu karşılaşma, ülke futbol tarihinin en küçük düşürücü maçlarından biri olarak gösteriliyor.