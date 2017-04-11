Premier Lig’de Arsenal, deplasmanda Crystal Palace’a 3-0 mağlup olarak bir büyük darbe daha yedi.

Bu sonuçla birlikte 16’ıncı sıradaki Crystal Palace 34 puana yükselirken, 6’ıncı sıradaki Arsenal ise 54 puanda kaldı. Alınan farklı mağlubiyet, Türkiye’deki amatör küme takımları dahi dahil olmak üzere dünyanın her yerinde istifası için espriler yapılan Arsene Wenger’i daha da zora soktu. Tabii futbolcularda da durum pek farklı değil.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, zor geçen gecenin etkisinden kurtulmak için koştuğunu yazan Hector Bellerin, paylaşımına bir de fotoğraf ekledi. 22 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda teknik direktörlerine sahip çıkmış, her şeyin iyi gittiğini vurgulamış ve taraftarlarından destek istemişti.