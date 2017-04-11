Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bu gece başlıyor. Borussia Dortmund, Monaco’yu; Juventus ise Barcelona’yı konuk edecek

JUVENTUS

Torino ekibi, altı puanlık farkla birkaç yıldır alışık olduğumuz gibi Serie A’nın zirvesinde yer alıyor. Ancak taraftarlar, artık yerel kupalar yerine uluslararası arenada da başarı istiyor. 1996’dan bu yana Avrupa kupası hasreti süren Juventus, 2014-15 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkmayı başarmış ancak Ivan Rakitic, Luis Suarez ve Neymar’ın golleriyle Barcelona’ya boyun eğmişti. İki takımın teknik direktörü de o maçta rakip olmuşlardı.

Siyah-beyazlıların savunma tarafı, kaliteleri kadar tecrübeleriyle dikkat çekiyor. Gianluigi Buffon, bu hafta sonu Serie A tarihinde en çok forma giyen ikinci oyuncu unvanını devraldı. İlerleyen yaşına rağmen hâlâ dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğu ortada. Onun önündeyse yıllardır birlikte oynayan Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini gibi İtalyan ekolünden gelen stoperler bulunuyor. Bonucci, maç için biraz iddialı. Rakiplerinin bir önceki turdaki eşleşmesiyle ilgili açıklama yapmıştı. “İyi ki Bayern Münih’le eşleşmedik” diyordu İtalyan savunmacı. “Bayern Münih, Fransa’da PSG’ye 4-0 yenilmezdi!”

Juventus, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı altı karşılaşmada da mağlup edilemedi ve bu maçlarda sadece iki gol yedi! Ancak bu, savunma takımları oldukları anlamına gelmiyor. Sezon başında Napoli’den 90 milyon avroya satın alınan Gonzalo Higuain -biraz fazla kiloda olsa da- ve Paulo Dybala, dosta düşmana korku salacak ve hemen hemen her takıma sıkıntı yaratacak kalitedeki hücumcular. Üstelik Dybala, dün yaptığı açıklamada rakiplerine gözdağı verirken ne kadar iştahlı olduğunu kanıtlıyordu. Sürekli Lionel Messi’yle kıyaslanan 23 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalardan sıkıldığını ifade ediyordu. “İkimiz de Arjantinli olduğumuz için insanların bizi kıyaslamarını anlıyorum ancak ben ‘Yeni Messi’ ya da ‘Geleceğin Messi’si’ olmak istemiyorum. Ben Dybala’yım ve sadece böyle kalmak istiyorum” diyordu Dybala. “Messi’ye çok saygı duyuyorum. O, aynı Diego Maradona gibi özel biri. Şampiyonlar Ligi’ni birkaç kez kazanmayı başardı. Bu, en çok istediğim şeylerin başında geliyor. O kupayı kazanmak için her şeyi yapacağım, kimsenin şüphesi olmasın!”

BARCELONA

Katalan temsilcisi, Luis Enrique’nin sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasıyla yükselişe geçmeyi başarmıştı. Bu açıklamanın ardından 6-1’lik PSG, 4-2’lik Valencia ve 3-0’lık Sevilla galibiyetleri alındı. Ancak şu an en iyi durumda oldukları söylenemez. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden AS’a maçla ilgili rapor hazırlayan Calum Roche ve Robbie Dunne, Barcelona’nın, 2013 finalindeki kadar güçlü olmadığını söylüyor. Ligdeki durumlarına bakıldığında haksız sayılmazlar. Real Madrid’den bir maç fazlası bulunan Katalan temsilcisi, 31 karşılaşmada topladığı 69 puanla ezeli rakibinin üç puan gerisinde yer alıyor. Ligdeki son maçta Malaga deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldılar.

Malaga mağlubiyeti kadar can sıkan diğer bir durum, Sergio Busquets’in bu akşam oynayamayacak olması. Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar üçlüsü, gününde olmazsa Barcelona’nın avantajlı bir skor alması için bir mucizeye daha ihtiyacı olabilir!

MUHTEMEL 11’LER

Juventus: Buffon, Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Huguain

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Mascherano, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar