Liverpool, James Milner’ın yerine geçecek ismi buldu!

Tam bir görev adamı olduğunun kanıtı olarak bu sezon Jürgen Klopp’un verdiği sol bek oynama görevinin de hakkını veren James Milner için çözüm bulundu.

Fulham’ın üstün yetenekli genç yeteneği Ryan Sessegnon, Manchester City, Arsenal ve Manchester United’la birlikte Liverpool’un da takibi altında. 16 yaşındaki futbolcunun oyunu anlatılırken sıklıkla Gareth Bale’in ismi geçiyor.

İngiliz kulüpleriyle birlikte dünyanın birçok farklı ülkesinden kulübün de takibine aldığı futbolcuyu Jürgen Klopp’un kimseye bırakmaya niyeti yok zira en çok kendisinin ihtiyacının olduğunu düşünüyor. Sezonu sol bek eksikliğinden Milner ile dolduran Alman teknik direktöre göre yapılabilecek en doğru hamle Sessegnon transferi. Futbolcunun henüz 16 yaşındaki olması bu imzayı daha cazip hale getiriyor.

Sessegnon’u öne çıkaran en önemli özellikleri hızlı ve güçlü olması. Bunun yanında sivri açıklamalar yapmıyor olması da olumlu özellikleri arasında sayılabilir. “Şu an Fulham oyuncusuyum ve transfer teklifleri alıyor olmam bu kulübe olan bağlılığımı azaltamaz. Amacım transferime değil, gelişimimin zirvesine odaklanmak!”