Manchester United, Nelson Semedo, Victor Lindelof ve Ederson’u takip etmek için Benfica’nın bu sezonki tüm maçlarına gözlemci göndermişti. Kırmızı Şeytanlar’ın gözlemci girişimleri bununla sınırlı değilmiş!

Manchester United, son dönemde altyapıya önem veren işler yapmıştı. Kulüp, akademiye dünyanın dört bir yanından oyuncular katmak için 50’den fazla scout aldı!

Nicky Butt, Manchester United altyapısının başına geçirildiğinden bu yana Kırmızı Şeytanlar, akademisine verdiği önemi artırmaya başladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, son yıllarda Manchester City ile aralarında açılan farkı kapatmak için icraatlerine devam ediyor. Manchester United, özellikle Güney Amerika’daki hakimiyetini artırmak adına 50 gözlemciden fazlasını bünyesine kattı.

Manchester United, Ekim 2016’da da bu kadar sayıda gözlemciyle anlaşmıştı. Haziran 2016’da da Rangers’ın eski antrenörü Tommy Moller Nielsen kadroya katılmıştı. 54 yaşındaki antrenör, yüksek seviyedeki kulüpler için çalışmaktan memnun görünüyordu. “Ben antrenörüm ve tekrar bu rolde çalışmak istiyorum” diyordu Nielsen. “Ancak Manchester United gözlemciliği, ilgi çeken bir pozisyondu. Tekrar yüksek seviyede çalışma fırsatı bulduğum için memnunum”

KADRONUN %11’İ ALTYAPIDAN!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin yayınladığı son rapora göre Premier Lig’de altyapısından çıkan oyuncuları en çok kullanan kulüpler, Everton, Arsenal, West Bromwich ve Southampton’dı. Manchester United kadrosunun %11’i, altyapısından yetişen oyunculardan oluşuyordu. Yönetim kurulu başkanı Ed Woodward, yaptığı açıklamada artık daha az oyuncu alan ve satan bir kulüp haline gelmek istediklerini ve bunun için altyapıdan üretimin artması gerektiğini açıklamıştı.