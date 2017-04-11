Borussia Dortmund ve Monaco arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi, seyircilere her şeyden önce dinamizm vadediyor!

Futbolda gençlik ve başarının yan yana gelmeyeceğini iddia eden bir görüş vardır. Borussia Dortmund ve Monaco, bu görüşün saçmalık olduğunu kanıtlamaya and içmiş gibi dizayn edilen kadrolarıyla birbirlerini devirmeye çalışacak!

BORUSSIA DORTMUND

Hafta sonu, sarı-siyahlılar açısından çok güzel geçmedi. Ezeli rakipleri Bayern Münih karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyet can sıkıcı olsa da Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı altı maçta sadece bir kez yenildi! Grup aşamasında Real Madrid’le aynı grupta yer almışlar ve iki maçtan da 2-2’lik beraberlik koparmayı başarmışlardı. Ancak bu sefer işleri biraz zor çünkü karşılarında Avrupa’nın en golcü takımı duruyor! Monaco, bu sezon sahaya çıktığı tüm kulvarlarda toplamda 133 gol atmayı başardı! Thomas Tuchel de Monaco’nun hücum gücüne dikkat çekiyordu. “Monaco, yüksek tempolu bir takım” diyordu Alman çalıştırıcı. “Sıra dışı yeteneklere sahipler. İki takım da gol atmayı düşünüyor ve bu doğrultuda limitlerini zorluyor.” Tuchel, haklı. Dortmund’un Monaco’dan kalır yanı yok. Rakip ağlara bıraktıkları 21 golle grup aşamasının en golcü takımı olmayı başarmışlardı!

Marco Reus’un takımla çalışmalara dönmesi Tuchel’i sevindirse de Shinji Kagawa, Andre Schurrle, Julian Weigl ve Lukasz Piszczek’in durumları hâlâ şüpheli. “Dönen oyuncular olacak” diyordu Tuchel. “Ancak ne durumda döneceklerini bilemiyoruz. Güce, forma ve enerjiye ihtiyacımız var”

Son beş yılda dördüncü kez çeyrek finale çıkan Borussia Dortmund, son olarak 2012-13 yılında Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalmayı başarmıştı. Thomas Tuchel yönetiminde çıktıkları 12 iç saha maçında sadece tek yenilgi aldılar. Dokuz maçı kazanırken ikisinde berabere kaldılar. 2004’ün finalistiyse o sezondan bu yana bunu başaramadı.

MONACO

Leonardo Jardim, oynattığı başarılı savunma futboluyla tanınmış bir teknik direktördü. Ta ki bu sezona kadar! Ligue 1’in zirvesinde yer alan Monaco, zayıf güçlü fark etmeden gollerini sıralamaya devam ediyor! Jardim’in öğrencileri, bir önceki turda Manchester deplasmanından 5-3’lük mağlubiyetle dönse de rövanşta 3-1’lik galibiyetle turu atlamayı başarmıştı. Turun öne çıkan ismiyse Kylian Mbappe olmuştu. Genç futbolcu, Avrupa’nın son fenomeni olma yolunda hızla ilerliyor! Jardim’in ekibi, bu sezon Portekizli’nin ünlü savunma anlayışından nasibini alamamış durumda ve bu, turun dikkat çeken istatistiği olarak göze çarpıyor. Monaco, bu sezonki çeyrek finalistler arasında en çok gol yiyen takım konumunda. (13 gol)

Portekizli çalıştırıcı, bu maçta Tiemoue Bakayoko ve Djibril Sidibe’den faydalanamayacak. Bakayoko, City maçında kart cezalısı duruma düşmüştü, Sidibe’nin ise apandisit ağrıları devam ediyor. Sakatlıktan dönen Falcao ise son lig karşılaşması olan Angers maçında ağları havalandırmayı başarmıştı ve bu biraz olsun yüzleri güldürdü.

Manchester City’i elemeyi başaran Monaco, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçta iki farklı geriye düşen takımlar arasında tur atlayan dokuzuncu ekip olmuştu. Bu sezon deplasmanda oynadıkları altı maçtan sadece ikisini kazanabildiler. Villarreal ve Tottenham’ı mağlup eden Monaco; Fenerbahçe, Leverkusen ve Manchester City’e yenilmiş, CSKA Moskova’yla da berabere kalmıştı.