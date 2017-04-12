Alman polisi, dün gerçekleşen patlamanın olduğu alanda bulunan yazılı belgeyi incelerken yapılan açıklamalardan olayın ciddiyeti daha net anlaşılıyor

Yapılan incelemeler, İslami kaynaklı terör örgütlerinin konuyla ilişkisini araştırıyor. Bulunan yazıda Berlin’de düzenlenen saldırıya atıfta bulunulduğu öğrenildi. Detaylarda ise Alman savaş uçaklarının Müslümanları vurduğu konusuna değinildi. Bulunan yazının hedef şaşırtma amacıyla bölgeye yerleştirilme ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Olay, Borussia Dortmund’un Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Monaco ile oynayacağı maçın öncesinde, saat 17:00’de meydana geldi. Patlamaların olduğu nokta stadyuma yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunuyor. Saldırı otobüsün otelden ayrılıp, yola henüz çıkacağı bağlantı noktasında gerçekleşti. Üç patlamadan biri takım otobüsünün camını kırdığında pencere kenarında bulunan defans oyuncusu Marc Bartra cam kırıklarıyla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bugüne ertelenen karşılaşma öncesi kulüp, şoku atlatmaya ve maça hazırlanmaya çalışıyor. Kulübün basın sözcüsü Sascha Fligge, “Futbolcumuz Marc Bartra, elinden ve kolundan yaralandı. Hayati tehlike yaratacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Ekip tamamen şok geçiriyor ve bunu atlatmak için çabalıyoruz. Patlama çok şiddetliydi ve duyduğumuz ses ürkütücüydü” açıklamasını yaptı.

Dortmund’un İsviçreli kalecisi Roman Bürki, ülkesinin gazetelerinden birine verdiği röportajda olayı şöyle anlattı: “Patlamayla birlikte hepimiz eğildik ve panik halinde beklemeye başladık. Bazı arkadaşlarım patlamanın etkisiyle yere fırlamıştı. Devamının gelip gelmeyeceğini bilmiyorduk. O sırada aramızdan biri dışarıya bakıp oradan uzaklaşmamız için bağırdı. Neyse ki polis çok hızlı geldi ve bizi güvenlik çemberine aldı.”