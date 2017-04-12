#bedforawayfans, dün akşamın en güzel sosyal medya etiketiydi. Ertelenen Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması sonrasında Dortmund’lu taraftarlar Monaco’lulara evlerini açtı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde dün akşam Borussia Dortmund ile Monaco arasında oynanacak maç, stada gitmek üzere hareket eden Borussia Dortmund otobüsünün yanında gerçekleşen patlamadan dolayı ertelendi.

Patlama haberinin yayılmasının ardından taraftarlar için statta gergin bir bekleyiş başladı. Maçın ertelenip ertelenmeyeceği kararının açıklanmasını bekleyen Monaco’lu taraftarlar da Borussia Dortmund’lularla birlikte tezahürat yapmaya başladı.

Nihayet maçın ertesi gün, Türkiye saati ile 19:45’e erteleneceği haberinin gelmesiyle birlikte Monaco taraftarları için başka bir stres unsuru oluşmuş oldu. Uçak biletleri ve otel rezervasyonlarını değiştirmek zorunda kalacak olan taraftarlara Dortmund’lular sahip çıktı.

#bedforawayfans etiketiyle yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla Monaco’lu taraftarları evlerine davet ettiler. Buluşmayı başaran taraftarlarsa yine bu etiketle fotoğraf paylaşmayı ihmal etmediler!