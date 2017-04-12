Real Madrid’den ayrılması gündeme geldikten sonra Galatasaray’ın transfer teklifi aldığı iddia edilen Pepe’nin İspanya’da kalması zor görünüyor

Hafta başında yaptığı açıklamayla Real Madrid forması giymeye devam etmek için elinden geleni yapacağını söyleyen 34 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlaşıyor. Pepe iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamak isterken kulüp, ancak bir yıla yanaşıyor.

Pepe’nin transferini görüşmek üzere Jorge Mendes’ten istediği toplantı, kulüp yetkilileri tarafından düzenlenmedi. Taraftarın Atletico Madrid’le oynanan derbide futbolcu için yaptığı özel tezahüratlar da Real Madrid’i ikna etmeye yetmedi. Kulübün bu tutumunda futbolcunun yaşının ve Atletico Madrid maçında iki kaburga kemiğinin kırılmasının önemli bir etkisi bulunuyor.

Pepe, bu sakatlığın ardından yaptığı açıklamada mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmeye çalışacağını, Raul’dan kulübün ruhunu hissetmeyi öğrendiğini ve bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını söylemişti. “30 ağustosta sözleşmem sona eriyor ve ne olacağını sadece Tanrı bilir. Son saniyeye kadar kulübüme ihanet etmeyeceğim!”