İtalya, Juventus’un Barcelona’yı 3-0 yenmesini konuşuyor olsa da Maxi Lopez, eski eşiyle hala başının belada olduğunu anlatıyor!

İtalya şu sıralarda Juventus’un dün gece aldığı galibiyeti, Paulo Dybala’nın Lionel Messi açıklamasını ve Barselona’da oynanacak maçı konuşuyor. Ancak Maxi Lopez’in gündemi biraz farklı! Arjantinli oyuncu maç öncesinde bir dönem top koşturduğu Barcelona’yı ziyaret etmişti. Arkadaşları Javier Mascherano, Andres Iniesta ve Lionel Messi’yle çektirdiği fotoğraf, Instagram hesabında paylaşıldı. Ancak Arjantinli oyuncu fotoğrafı kendisinin paylaşmadığını söylüyor. “Fotoğraf sadece bende ve eski eşimde vardı. Hiçbir sosyal medya hesabım olmadığı için paylaşan da ben değildim!” diyor Lopez.

“BARCELONA ZİYARETİNİ OĞLUM İSTEMİŞTİ”

Wanda Nara hiç de çekingen olmayan, son derece girişken biri. Manken, şovmen, televizyon yıldızı ve son olarak futbolcu menajeri olan Nara, böyle bir maç sonrasında bile gündem olmayı başarabiliyor. “Bir hafta on gün önce telefonuma bir mesaj geldi” diyor Lopez Radio La Red’e. “Mesaj oğlumdandı ve ‘Baba Juventus-Barcelona maçına gitmek istiyorum’ yazıyordu. Birkaç telefon görüşmesi yaptım ve Barcelona’nın yoğun antrenman programlarına rağmen her şey hazırdı. Geçen hafta eski eşim tekrar yazdı ve sözümden dönmeyeceğimden emin olmak istedi. Bundan bir saat kadar sonra Nara beni aradı ve Valentino’yu getiremeyeceğini söyledi. Tüm organizasyonu yapmıştım. Durum böyle olunca ben de yalnız gittim”

Lopez, 2005-2007 yılları arasında Barcelona’da top koşturmuştu. Eski takım arkadaşları Iniesta ve Messi, hala Katalan ekibi için oynuyordu. Maç öncesi onları ve vatandaşı Javier Mascherano’yu ziyaret edip fotoğraf çeken Arjantinli, fotoğrafı eski eşine yolladığını söylüyor. “Messi ve diğerleriyle 10 yıla yakın süredir konuşmuyordum, onları görmek istedim” diyor Lopez. “Antrenman bittiğinde yanıma geldiler ve fotoğraf çekildik. Eski eşim beni hiçbir organizasyon planlamamakla suçladığı için ben de fotoğrafı ona gönderdim. Yani fotoğraf sadece bende ve onda vardı. Sosyal medya hesabım olmadığı için paylaşan da ben değildim!”

“ICARDI BİR HAİN”

Maxi Lopez ve Wanda Nara, oyuncu Barcelona forması giyerken evlenmişti. O sıralarda Nara, Arjantinli’nin peşine bir dedektif takıp ona kuyruk sallayan olup olmadığını öğrenmeye çalışırdı. Sampdoria günleri sırasındaysa Mauro Icardi, Nara’yla olan ilişkilerini Twitter’dan duyurmuştu. Bunun üzerine Lopez, eski takım arkadaşının elini Sampdoria-Inter maçı seremonisinde sıkmayı reddetmişti. Diego Maradona, Ocak 2017’de bir açıklama yapmıştı. “Icardi bir hain” diyordu Arjantinli efsane. “Harika bir futbolcu olabilir ancak Gabriel Batistuta ondan 10 kat daha değerliydi. Icardi, takım arkadaşlarıyla yemeğe bile gidemez çünkü sonra onların kız arkadaşlarıyla evlenebilir! Maxi Lopez’e yaptığı şeyin bedelini ödeyecek”