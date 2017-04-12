Neymar, kırmızı kart nedeniyle üç maç ceza aldı, El Clasico’da yok!

Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar, Malaga maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle üç maçlık ceza aldı. Yıldız futbolcu, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek

Barcelona, cumartesi günü Malaga’yla karşılaşmıştı. Mücadelenin 65’inci dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kalan Neymar’a İspanya Futbol Federasyonu’ndan üç maçlık ceza geldi. Neymar, La Liga’da oynanacak Real Sociedad, Real Madrid ve Osasuna maçlarında forma giyemeyecek; sahalara Espanyol maçıyla dönebilecek.

“NEYMAR ÜÇ MAÇ ALIRKEN AYNI DURUMDAKİLER 1 MAÇLA KURTARIYOR!”

Neymar’ın cezasına tepkiler yok değildi. Takım arkadaşı Javier Mascherano, düzenlediği basın toplantısında “Aynı şekilde kırmızı kart gören başka oyuncular da var ama onlar sadece bir maç ceza alıyor” diyordu Arjantinli. “Neymar konusunda oturduğunuz yerden konuşmak kolay. Sahada olmak farklı bir şeydir. Evet, hatalar yaparız. Eğer bir hata yaptıysam ondan ders çıkarırım. Ancak oyuncular olarak birbirimizi parmakla göstermiyoruz. Diğer yandan böyle bir şeyin başımıza geldiğini düşününce birlikte hareket etmemiz ve birbirimize destek olmamız gerekiyor.”

AYNI HAKEMİN RAPORU SONRASI SUAREZ İKİ MAÇ CEZA ALMIŞTI

Şubat 2017’de, Luis Suarez aynı hakem tarafından kırmızı kart görmüştü. Kral Kupası’nda oynanan Atletico Madrid maçının son dakikasında oyundan atılan Uruguaylı, kırmızı kart sonrasında soyunma odasına gitmemiş ve maçın kalanını çıkış tünelinden takip etmişti. Hakem Gil Manzano’nun raporu doğrultusunda Suarez’e iki maç ceza verilmişti.

Barcelona, Malaga karşısında 1-0 gerideyken maçın son 25 dakikasını 10 kişi oynamak zorunda kalmış ve son dakikalarda 2-0 geriye düşmüştü. Teknik direktör Luis Enrique, maçı çevirecek fırsatı bulamamış ve şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşamışlardı. Katalan temsilcisinde Aleix Vidal ve Arda Turan’ın sakatlıkları devam ederken geçen günler de Rafinha’nın da sezonu kapadığı açıklandı. Enrique’nin işi El Clasico’da oldukça zor!

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Brezilyalı oyuncu, Granada’yı 4-1 yendikleri karşılaşmada Barcelona formasıyla 100’üncü golünü atmıştı. 25 yaşındaki yıldız, bu rakama sadece 177 maçta ulaşmış ve Lionel Messi’yi bile geride bırakmıştı.