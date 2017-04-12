2015 yılında Şili Milli Takımı’nı yönetirken “Dünyanın en iyi teknik direktörü” seçilen Jorge Sampaoli, Premier Lig’de olmak için tüm imkanlarını seferber etti.

57 yaşındaki teknik direktör, Arsenal ve Chelsea kulüpleriyle bağlantı kurdu. Premier Lig’de şöhretini sürdürme planları, Arsene Wenger’in Arsenal’deki belirsiz durumuyla birlikte hareket kazandı. Barcelona ve Arjantin kulüpleriyle de görüşen Sampaoli, önceliğini Premier Lig’de tutmaya devam ediyor.

Chelsea’nin de kendisi için olumlu düşündüğünü öğrenen deneyimli teknik direktör, rotayı Arsenal’den Chelsea’ye kırdı. Daha önce Roman Abramoviç’le yaptığı görüşmeler sonuç vermemişti ve Chelsea patronu Conte’yi tercih etti. Ancak yine de Abromoviç üzerinde olumlu bir etki yarattığına inanıyor.

B planını da elinde tutmaya devam ederken Alexis Sanchez ile yakın ilişkileri dikkat çekiyor. Sampaoli’nin The Sun’a verdiği röportajda “Umarım deneyimimi ve fikirlerimi İngiltere’ye getirme şansını elde ederim. Onlarla rekabet etmek istiyorum. Hatta bunun için bir yıldan beri İngilizce dersleri alıyorum” diyerek mesajını güçlendirdi.