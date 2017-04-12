Sevilla, Arjantin Futbol Federasyonu’nu uyardı!

Sevilla, Arjantin Futbol Federasyonu’na (AFA) Jorge Sampaoli’yle ilgili bir uyarı metni yolladı

Arjantin Teknik Direktörü Edgardo Bauza’nın kovulması, hem Arjantin’i hem de İspanya’yı karıştırdı. Mavi-beyazlıların teknik direktörlük için hedeflerinin Atletico Madrid’ten Diego Simeone ve Sevilla’dan Jorge Sampaoli olduğu gündemde. Sevilla Başkanı Jose Castro, bu spekülasyonlarla ilgili açıklama yapmıştı ancak kulüp bununla yetinmedi! Endülüs ekibi, Arjantin Futbol Federasyonu’na bir metin yolladı.

“Yerel ve uluslararası basında Arjantin Futbol Federasyonu’nun Jorge Sampaoli’yi milli takımın başına geçirmek istediğine dair birçok haber bulunuyor.” ifadeleriyle başlayan metinde Sampaoli’nin Sevilla ile 30 Haziran 2018’e kadar kontratının bulunmasının altı çizildi. Federasyon Başkanı Claudio Tapia’nın Sampaoli’yle ilerleyen günlerde buluşacağına yönelik haberler doğruluğuna yönelik olarak Sevilla, federasyona bir yazı gönderdi.

“HABERLER KULÜBÜN İTİBARINI ZEDELİYOR”

İspanyol kulübü, “Buluşmaya yönelik söylentiler, kulübün itibarını zedelemektedir ve Sampaoli’nin sözleşmesinin biteceği güne kadar yapılacak herhangi bir girişimde kulüp, tüm önlemleri alacaktır” ifadeleriyle Arjantin Futbol Federasyonu’nu uyardı.

Sampaoli, Paris Saint-Germain’in başına geçen Unai Emery’nin yerine bu sezon başında göreve gelmişti. Sevilla, La Liga’nın bitimine yedi hafta kala Atletico Madrid’le üçüncülük savaşı veriyor.

Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası elemelerinde Güney Amerika grubunda beşinci sırada bulunan Arjantin’in lider Brezilya’yla arasındaki puan farkı oldukça fazla. Mavi-beyazlılar, son oynadıkları eleme maçında Bolivya’ya 2-0 kaybetmişlerdi. Arjantin, 1970’ten bu yana ilk kez Dünya Kupası’na katılamama ihtimaliyle karşı karşıya. Arjantin’in ezeli rakibi Brezilya’nın 2018 Dünya Kupası biletini alan ilk ülke olduğunu düşünürsek Bauza’nın görevinden alınması çok şaşırtıcı değildi. Arjantin’in kalan maçları Uruguay, Venezuela, Peru ve Ekvador.