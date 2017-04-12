Teknik Direktör Akademisi: Korner savunması

UEFA Antrenör Eğitmeni Emrah Bayraktar, kulüplerin lig sıralamalarını doğrudan etkileyebilen korner atışlarındaki savunma pozisyonlarını ele alıyor…

Duran toplardan gol yeme oranı o kadar önemli ki, kulüplerin Süper Lig sıralamasındaki yerinin değişmesini bile etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu topların savunması hayati önem taşıyor. Duran toplarda alan savunması mı, adam savunması mı, ya da karma savunma mı yapılacağına elinizdeki oyuncuların özelliklerine göre karar verilmesi gerekiyor. Tıpkı takımının sahaya dizilişlerine karar verirken olduğu gibi.

Türkçe’de ‘ölü toplar’ olarak da ifade edilen duran topların anlamını en iyi İngilizce’deki ‘set play’ terimi karşılıyor. Kurgulanmış oyun anlamına gelen ‘set play’ duran topu kullanacak takımın ne yapacağını önceden bildiği ve hazırlandığı ama rakibin bilmediği durumlar olarak açıklanabilir.

Duran topların savunmasında dikkat edilmesi gereken temel prensipler bulunurken bu savunma türü, duran topun çeşidine göre detaylandırılabiliyor. Örneğin kornerde, serbest vuruşta veya taç atışlarında kullanılan duran topların savunmasında dikkat edilmesi gereken farklı öncelikler olabiliyor. Biz bugünkü yazımızda rakibin attığı kornerlere karşı alınacak savunma pozisyonlarını ele alacağız.

Alanı savunan serbest oyuncular – 1

Okuyanlar hatırlayacaktır, önceki yazılarımızda yönlendirmenin bir temel savunma prensibi olduğunu, ancak içeri veya dışarı yönlendirmenin oluşan pozisyona, oyuncuya veya sahanın bulunduğunuz bölgesine göre farklılık gösterebileceğine değinmiştik. Nasıl ki korner savunmasında topa, adama ve kaleye göre pozisyon almak tartışılmaz bir prensipse, alan-adam savunması ya da karma savunma da oyuncu özelliklerine göre yapılması gereken bir tercihtir.

Bu noktada, temel bazı bilgileri hatırlamakta fayda var. Korner atışlarında rakip oyuncular, altıpas (kale alanı) veya önüne çizilen hayali bir ikinci altıpas içerisinde topa savunmadan önce dokunursa gol olma ihtimali yüzde 90 artıyor. Kornerlerde ‘killing zone’ diye tabir edilen bitirici bölge burası. Durum böyleyse, bu bölgeyi öncelikli olarak savunmak da hayati önem taşıyor. Ama nasıl?

Alan ve adam savunması yapan oyuncular arasındaki en temel fark, adam savunması yapan oyuncu aynı anda hem adama hem de topa konsantre olmak zorundayken alan savunması yapan oyuncunun tek odağı toptur. Adam savunması yapan oyuncunun konsantrasyonu dağılabilir, ki topun büyüsüne kapılarak adamını kaçırdığına da sıkça şahit oluruz. Alan savunması yapan oyuncuysa pozisyonunu alarak sadece topa konsantre olur ve alanını kontrol eder. Alan hareketli olmadığı için konsantrasyonu bölünmez ve başarı oranı artar. Ancak buradan şu sonuç çıkmasın! Takım halinde yapılacak alan savunmasının adam savunmasından daha iyi olduğunu söylemiyoruz. Ama hayati bölgeye konulacak serbest oyuncuların topa vurma yüzdesinin, adam adama oynayan arkadaşlarına oranla daha yüksek olduğu istatistiksel olarak da ispatlanmıştır.

Alanı savunan serbest oyuncular – 2

KORNER SAVUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dilerseniz korner savunmasındaki en hayati noktaları tek tek ele alalım:

1. Tüm duran top savunmalarında olduğu gibi korner savunmasında da en değerli savunmacı kalecilerdir. Çünkü kaleci ellerini kullanabilen tek oyuncudur. Bu yüzden alacağımız savunma pozisyonu kalecinin etkinliğini azaltmayacak şekilde olmalıdır.

2. Kornerin atıldığı yöne doğru uzanan alanın önüne yüksek oyuncu konulması rakibin ister istemez topu yükseltmesine neden olacaktır. Topun yükselmesi de kalecinin etkinliğini artıracaktır. Ancak bu bölgede duracak oyuncunun, rakip oyuncunun önüne geçerek gol yapamayacağı bir noktada pozisyon almasına özellikle dikkat edilmelidir.

3. Savunmacı oyuncular, karşıladıkları topları en yüksekte ve merkezden en uzak noktaya, mümkünse takım arkadaşlarına doğru göndermeyi hedeflemelidir.

4. Kornerde adam savunması yapan oyuncular, rakibin koşu yolunu engelleyecek şekilde yakın savunma yapmalıdır. Çünkü duran toplarda koşu yapamayan hücum oyuncusunun etkinliği çok azalır.

Yazı Emrah Bayraktar