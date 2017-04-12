Juventus, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Barcelona’yı Paulo Dybala’nın iki, Giorgio Chielli’nin golleriyle 3-0 mağlup etti

Dün TSİ 21:45’te iki maç oynanması planlanıyordu ancak Borussia Dortmund takım otobüsünün yanında patlayan üç bomba nedeniyle Dortmund-Monaco maçı ertelendi; Juventus-Barcelona oynandı.

DYBALA’NIN GECESİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, aradığı golü yedinci dakikada Paulo Dybala’nın ayağından buldu. Hafta içinde vatandaşı Lionel Messi’yle karşılaştırılmak istemediğini, sadece Dybala olmak istediğini ifade eden 23 yaşındaki yıldız, Juan Cuadrado’nun taşıdığı atakta harika bir gol atarak takımını öne geçirdi. Mücadelenin ikinci golü yine Dybala’nın ayağından geldi ve Arjantinli, ilk yarı sonucunu belirledi.

İkinci yarıda da üst üste ataklar geliştiren İtalya temsilcisinde sol kanattan Miralem Pjanic’in köşe vuruşunda topa iyi yükselen Giorgio Chiellini, 55. dakikada kafa vuruşu ile Juventus’u 3-0 öne geçirdi. İtalyan ekip maçı da bu skorla kazandı.

“PARİS’İN TEKRARI OLDU”

Barcelona, Paris Saint-Germain karşısında da Paris’ten 4-0’lık mağlubiyetle dönmüş; Katalunya’daki maçta aldığı 6-1’lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci maça 4 fark geride başlayıp tur atlayan ilk takım olmuştu. Luis Enrique de benzer fikirdeydi. “Kabusu bir kez daha yaşadığımızı düşünüyorum.” diyordu Enrique. “Paris’teki maçın üçüncü kısmı gibiydi, aynı şeyler oldu”

Enrique, ikinci maç için umutlu konuşmayı da bırakmadı. “Yarın sabah yeniden ayağa kalkmaya çalışacağız.” diyordu başarılı teknik direktör. “Eğer kendi oyun düzeyimize gelirsek, her takıma 4 gol atabiliriz.”

Massimiliano Allegri’yse temkinliydi maç sonunda. “Henüz hiçbir şey kazanmadık” diyordu İtalyan çalıştırıcı. “Yolun yarısındayız. Mutlu olmamız gerekiyor bu doğru ancak ayaklarımız yere sağlam basmalı. Sezonun bitimine hâlâ 45 gün gibi bir süre var. Lig henüz bitmedi, İtalya Kupası’nı ya da Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmış değiliz. Barcelona PSG’ye 6 atmayı başarmıştı. Bu yüzden rövanşın bu yüzden zor bir maç olacağını biliyoruz.”