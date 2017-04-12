Wayne Rooney, Manchester United’daki geleceğine karar verdi

Manchester United efsanesi Wayne Rooney, 13 yılın ardından bu yaz kulüpten ayrılmaya karar verdi

31 yaşındaki kaptanın verdiği bu kararda yedek kulübesinde geçirdiği uzun zamanların etkili olduğu aşikar. Rooney bu sezon yaşadığı sakatlık problemlerinden kaynaklanan formsuzluğundan dolayı sadece dokuz Premier Lig maçında oynayabildi.

Daha önce Çin’den gelen uçuk teklifleri kulübe olan bağlılığından dolayı reddeden futbolcunun kültürel farklılıklardan dolayı Çin kulüpleriyle ilgili kaygıları devam ediyor. Yine de bir seçenek olarak duran Çin kulüplerinin karşısında daha makul görünen seçenek: Everton.

1996’dan Manchester United’a transfer olduğu 2004 yılına kadar formasını giydiği ilk kulübü Everton, Rooney için hâlâ çok özel. Daha önce verdiği röportajlarda tıpkı Manchester United gibi Everton’ı da evi gibi gördüğünü defalarca söylediği de hesaba katılarak bir çılgınlığa kalkışmayacağı düşünülebilir.