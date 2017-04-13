Bugün Lyon sokaklarında en sık görülen şey, Beşiktaş forması!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final ilk tur karşılaşmalarında Türkiye saati ile 22:05’te oynanacak Lyon maçı için Beşiktaşlılar Fransa sokaklarını doldurdu!

TRT 1 kanalından canlı ve ücretsiz olarak izleyebileceğimiz maç için saatler öncesinden şehre akın etmeye başlayan taraftarlar Fransızları da şaşırttı. Tribünden yaklaşık 25 bin taraftarın izleyeceği maç için çok daha fazla Beşiktaş taraftarının maç sırasında stat çevresinde olması bekleniyor.

Beşiktaşlı futbolcuları havaalanında yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Maçın oynanacağı saate kadar olan zamanlarını şehri gezmeye ayıran taraftarlar sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla şehrin şu anki durumu hakkında fikir veriyor.

Beşiktaş’ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada “İki iyi takım erken final gibi bir maça çıkacak. Beşiktaş’tan çekindiklerini duyuyorum. Bu da hoşuma gidiyor. Takımımızı kilometrelerce ötede bu kadar büyük bir taraftarın destekleyecek olması kulübümüzün de büyüklüğünü gösterir” dedi.